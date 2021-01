Virus vse bliže Luki Dončiću

Prvi zvezdnik moštva Golden State Stephen Curry je bil znova izjemno razpoložen in je bil ključni mož zasuka za zmago proti LA Clippers. FOTO: Cary Edmondson/Usa Today Sports

Dallas je zašel v težave. Po dvoboju v Denverju je bil v košarkarskem moštvuen pozitiven test na koronavirus, zaradi česar so pred jutrišnjo tekmo proti Orlandu tam ostali trije igralci –in. Ni pa znano, kdo od igralcev je bil pozitiven, vsi trije pa so igrali. Zaradi bolezni že pred tem v Denver ni odpotoval, ki pa po poročanju ameriških medijev ni zbolel za covidom-19.Veliko težav imajo tudi pri Philadelphii, kjer je zaradi covida-19 in preverjanja stikov za današnjo tekmo proti Denverju vprašljivih kar sedem igralcev.V današnjih tekmah NBA je Golden State po velikem preobratu s 115:105 premagal Los Angeles Clippers v rednem delu severnoameriške košarkarske lige NBA. Prvak v letih 2015, 2017 in 2018 je doma proti Los Angeles Clippers zaostajal večino dvoboja. V prvi četrtini že za 17 točk, 15 minut pred koncem pa kar za 22 točk, nato pa se jim je v napadu ustavilo.Z delnim izidom 52:20 je Golden State izpeljal zasuk za veliko zmage. Blestel je, ki je dosegel 38 točk (met za tri 14:9) in zbral še 11 asistenc. Še 50. v karieri je zadel najmanj 8 trojk na tekmi, najbližji mu je v tem pogleduz 21.Uspešnejše je bilo drugo moštvo iz Los Angelesa. Prvaki Lakers so v domači dvorani breztesno ugnali Chicago s 117:115.je dosegel 28 točk, dodal je še po sedem skokov in podaj. Lakers so v zadnji četrtini vodili že za 12 točk, bike pa je v igri držal predvsem, ki se je ustavil pri 38 točkah.V Detroitu je po podaljšku s 110:115 doživel drugi poraz Phoenix.Utah Jazz je presenetil lansko najboljše moštvo rednega dela Milwaukee s 131:118. Za Bucks staindosegla 35 oz. 31 točk, a tudi to ni pomagalo v boju z(32) in ostalimi razpoloženimi tekmeci.Sedmič v sezoni je zmagal Boston. Celtics so doma ugnali Washington s 116:107. Znova je blestela navezain, ki je dosegla 59 od skupno 116 točk pri domačih. Tatum dosegel 32 točk, Brown 27.V dvoboju edinih bratov, ki sta bila doslej izbrana med prvimi petimi na naboru v ligi NBA, se je zmage veselil. Z 12 točkami, 10 skoki in devetimi podajami je pomagal Charlotte do zmage proti, za katere igra Lonzo Ball (5 točk).Zmag so se veselili še Oklahoma, Houston , Memphis in Toronto. Memphis je doma premagal oslabljeno moštvo Brooklyna brez prvih zvezdnikovins 115:110.