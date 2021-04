Visok poraz Novomeščanov v Beogradu

Košarkarji Krke so na gostovanju v Beogradu doživeli petnajsti poraz v ligi Aba in ostajajo med ekipami, ki se bodo do zadnjega borile za pobeg z dna razpredelnice oziroma kvalifikacij za obstanek v elitni regionalni druščini. Tokrat je bil od Novomeščanov boljši Partizan – 91:67 (72:53, 41:33, 16:11).



Novomeščani imajo do konca rednega dela še štiri tekme, od tega naslednje tri doma: Budućnost, Split, Crvena zvezda ter v zadnjem krogu gostovanje pri FMP. Dalmatinci in slednji so ob Borcu, Ciboni in Zadru njihovi tekmeci v boju za obstanek.



Krka, ki je sicer prvo tekmo s Partizanom decembra dobila s kar 19 točkami prednosti, je bila tokrat povsem brez možnosti za uspeh. Izgubila je vse štiri četrtine, dokončno pa se je od presenečenja poslovila v tretjem delu igre, ki ga je Partizan dobil z 31:20.



Po trinajst točk sta dosegla Roderick Camphor (trojke 3:5) in Jure Škifič (4 skoke), enajst pa sta jih dodala Rok Stipčević (trojke 3:6, 5 podaj) ter Nejc Barič (trojke 3:6, 6 izgubljenih žog).

