Vlatko Čančar marca v povprečju dosegal točk je 3,4

Pred tremi leti je bil Andre Drummond, velika okrepitev LA Lakers, tudi soigralec Gorana Dragića v tekmik vseh zvezd v »Team LeBron«. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports



Jokiću za trojni dvojček zmanjkala skoka

Košarkarji Denverja so v ligi NBA s 126:102 ugnali Atlanto, pri čemer je nekaj minut na parketu dobil tudi Koprčan. Dosegel je tri točke in pobral en skok. Glavna vest pa je, da bo prvak Los Angeles Lakers v nadaljevanju sezone močnejši za centraDrummond velja za enega najboljših skakalcev lige in je pred dnevi prekinil pogodbo s Clevelandom. Nekdanji košarkar Detroita je bil v zadnjih petih sezonah kar štirikrat najboljši skakalec, ob ne ravno najboljših predstavahinpa so si pri LA Lakers močno prizadevali, da bi 27-letnika privabili v svoje vrste.Lakers so še naprej brez odsotnihinponoči premagali Orlando s 96:93. Njun strelski primanjkljaj sta najbolje nadomestilas 24 točkami in, ki je ob 11 skokih prispeval 21 točk. Za Orlando je bil s 26 točkami najbolj učinkovitDenver je lažje prišel do zmage proti Atlanti (23-23), potem ko si je ob koncu druge četrtine ter na začetku tretje hitro nabral prednost 20 točk. Priložnost so zato dobili tudi rezervisti.Med njimi je slabih pet minut vknjižil tudi Čančar, ki je iz igre zadel edini met za tri, ob tem pa je pobral še en skok. V marcu je 23-letni slovenski reprezentant na parket stopil osemkrat in v povprečju v 11,4 minute dosegel 3,4 točke in 2,1 skoka.Največ točk, 20, je sicer za Nuggets dosegelpa je bil v 28 minutah blizu trojnemu dvojčku s 16 točkami, 10 skoki in 8 podajami. Pri Atlanti jedosegel 21 točk.Portland je v gosteh ugnal Toronto Raptors (18-28) s 122:117. V zadnjih dveh minutah je odgovornost prevzel(23 točk), ki je dosegel sedem zaporednih točk in v obrambi ustavil enega zadnjih napadov Toronta za 28. zmago v sezoni.V nedeljskem večernem obračunu je bil Phoenix (31-14) po podaljšku s 101:97 boljši od moštva Charlotte (23-22). Suns ostajajo na drugem mestu zahodne konference, za novo zmago pa se lahko zahvalijo predvsem, ki je dosegel 35 točk. Za poraženo moštvo jih je 30 dal