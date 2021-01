Vse oči so znova uprte v Gorana Dragića in Luko Dončića

Zaradi poznejšega konca prejšnje sezone lige NBA in začetka nove z več kot dvema mesecema zamude bodo moštva v rednem delu novega prvenstva odigrala le po 72 tekem namesto običajnih 82, kar bo vplivalo tudi koledar medsebojnih soočenj košarkarjev Miamija in Dallasa. Goran Dragić in Luka Dončić se bosta do 5. marca spopadla le enkrat – danes ponoči ob 1. uri po slovenskem času. Vlogo gostitelja bo prevzel Dončić, ki v prejšnjih dveh sezonah ni dočakal zmage nad floridskimi tekmeci. V vseh štirih dvobojih je bil uspešnejši Miami: v ligi 2018/19 s 112:101 in 105:99, 15. decembra lani s 122:188 po podaljšku in 29. februarja letos s 126:118.



Tudi pred novim spopadom junakov podviga slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu ima Dragić več razlogov za zadovoljstvo. Njegovo moštvo je v zadnjem nastopu ugnalo Milwaukee s 119:108 in se mu oddolžilo za polom s 97:144 le 24 prej, s skupnim izkupičkom 2:2 pa se je vrnil na sredino razpredelnice vzhodne konference lige NBA. Štiri tekme je odigral tudi Dallas, a zablestel le ob zmagi nad LA Clippers s 124:73, porazi s Phoenixom, LA Lakers in Charlottom pa so ga potisnili v krog moštev, ki si delijo zadnje mesto v zahodni konferenci.

Dončić meče trojke le 95-odstotno

Dragić ima tudi dobro osebno statistiko. Po odlični predstavi z Milwaukeejem, v kateri se je izkazal s 26 točkami, je njegovo povprečje 16,5 točke ob 55,8-odstotnem metu iz igre (za tri 5:12), 2,8 skoka in 4,8 asistence v 22 minutah igre. Dončićeve številke so višje, a z njimi ni bil na ravni kandidata za najboljšega košarkarja leta. Še posebej ne ob zadnjem domačem porazu s Charlottom z 99:118, ko je prispeval le 12 točk in izenačil svojo najslabšo bero iz prejšnje sezone na tekmah, na katerih je igral več kot dve minuti. V povprečju je doslej dosegal 23,8 točke s 43,8-odstotnim metom iz igre (za tri le 2:21 ali 9,5 odstotka!), 5,8 skoka in 6,3 asistence v 30 minutah. Za primerjavo: v prejšnji sezoni se je izkazal z 28,8 točke ob 46-3 odstotnem metu (za tri 31,6), 8,1 skoka in 9,4 asistence.



Obe moštvi bosta vnovič nastopili brez svojih najdražjih mož. Dallas od avgusta čaka na okrevanje Kristapsa Porzingisa, ki je po operaciji meniskusa v torek prvič opravil celoten trening s soigralci, Miami pa pričakuje vrnitev Jimmyja Butlerja, ki si je poškodoval gleženj na uvodni tekmi sezoni z Orlandom.

