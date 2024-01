Z novo štiridesetico je Luka Dončić zdaj najboljši v ligi NBA

Dallas je začel niz sedmih tekem na domačem parketu s prepričljivo zmago proti odpisanemu Portlandu, ki je po odhodu Damiana Lillarda sredi prenove ekipe. Tokrat Trail Blazers niso bili kos Dallasu, ki je na krilih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga že v prvem polčasu odločil tekmo in slavil s 126:97.

Na svoji drugi tekmi po vrnitvi po poškodbi pete je Irving ujel pravi ritem, prispeval je 29 točk in 9 skokov, Dončić je bil še bolj učinkovit z 41 točkami, od tega jih je 30 dosegel v prvem polčasu. Dallas je v uvodnih dveh četrtinah zmlel tekmece, Portland je izgubljal žoge in s slabim vračanjem v obrambo Dallasu omogočal lahke mete, ob tako razpoloženem Dončiću pa poti do zmage za tekmece v tem primeru ni.

Že do polčasa je Dallas vodil za 31 točk, zvezdniški dvojec Dončić – Irving se je na parket vrnil le še v tretji četrtini, v zadnji pa sta obsedela na klopi in prepustila delo soigralcem s klopi. Iz igre sta skupno metala 23-40, Dončić je 41 točkam dodal še 6 skokov in 5 asistenc. Vknjižil je že svojo sedmo tekmo z vsaj 40 točkami v tej sezoni, s čimer je na vrhu lige NBA.

»To je bil dober odgovor na slabo predstavo v Utahu. V obrambi smo bili zelo osredotočeni, s tem sem res zadovoljen, tudi žoga je v napadu lepo krožila,« je komentiral zanesljivo zmago svojih varovancev Jason Kidd.

Pri Dallasu so tekmo začeli v skoraj popolni postavi, a se je zdravstveni karton že v drugem polčasu znova začel polniti, z zvinom gležnjev sta tekmo predčasno končala visoka igralca Dereck Lively in Grant Williams. Pri obeh naj bi šlo za lažja zvina, Mavericksi pa še niso sporočili, koliko časa naj bi bila predvidoma odsotna s parketa.

Ekipi se bosta v Dallasu še enkrat pomerili v noči na soboto, nato se bodo Mavericksi v svoji dvorani pomerili še z Minnesoto, vse bolj vročim Memphisom, New York Knicks z OG Anunobyjem in za konec domačega niza dvakrat z New Orleansom.

Liga NBA:

Dallas - Portland 126:97

Indiana - Milwaukee 142:130

Cleveland - Washington 140:101

Atlanta - Oklahoma 141:138

Minnesota - New Orleans 106:117

Memphis - Toronto 111:116

Houston - Brooklyn 112:101

NY Knicks - Chicago 116:100

Utah - Detroit 154:148*

Phoenix - LA Clippers 122:131

Sacramento - Orlando 138:135*

LA Lakers - Miami 96:110

*podaljšek