Dončić in Dallas imela večer za pozabo

Večer za pozabo so imeli v Salt Lake Cityju slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks v ligi NBA. Utah Jazz, ki bo težko videl končnico, jih je na prvi letošnji tekmi premagal s 127:90. Zadnja četrtina se je končala s 34:11!

Dončić, ki je imel ob sebi znova Kyrieja Irvinga, je bil najboljši strelec gostov z 19 točkami, toda tudi on bo želel čim prej pozabiti predstavo. Njegov met iz igre je bil 6:20, za tri točke 3:13. za dve 3:7, prosti meti 4:6, vpisal je tudi 14 asistenc in 6 skokov ter 4 izgubljene žoge. Za Dallas je Jaden Hardy dodal 17 točk, Irving pa 14. Pri Utahu sta bila najbolj učinkovita Simone Fontecchio s 24 in Jordan Clarkson z 20 točkami.

Utah se je Dallasu maščeval za poraz 6. decembra, ko je proti teksaški zasedbi izgubil s 50 točkami razlike (147:97). Pri Utahu so se iz tistega poraza veliko naučili in tokrat niso dovolili, da bi se razigral prvi zvezdnik Dallasa Dončić, ki je tokrat dosegel 21 točk manj kot pred skoraj mesecem, je poročala STA.

»Enostavno nismo mogli priti v naš ritem igre na postavljeno consko obrambo,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. »Vedeli smo, kaj nas čaka, a našega načrta preprosto nismo izvedli ali izkoristili naših prednosti.«

Za Dallas se je na parket vrnil Irving, potem ko je izpustil 12 tekem zaradi težav z bolečinami v peti. Mavericksom tokrat ni stekel met z razdalje, zadeli so zgolj 11 trojk iz 40 poskusov, Utah je prepričljivo dobil skok (53-41).

Dallas naslednja tekma čaka že v četrtek, ko bo v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času igral v gosteh pri Portland Trail Blazers.