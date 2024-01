Derbi večera v NBA navdušil navijače, sledi nov izziv Luke Dončića

Oklahoma je v košarkarski ligi NBA z zmago s 127:123 prekinila niz šestih zaporednih uspehov Bostona, prvi zvezdnik domače ekipe pa je bil s 36 točkami Shai Gilgeous-Alexander. Derbi ekip z vrha konferenc je glede napetosti do zadnjega upravičil pričakovanja, pet igralcev Oklahome je doseglo dvomestno število točk.

Avstralec Josh Giddey je v domači dvorani Paycom Center k zmagi dodal 23 točk, medtem ko jih je Jalen Williams dosegel 16, Chet Holmgren pa 14. Isaiah Joe je s klopi dodal deset točk, Oklahoma pa je svoj niz zmag podaljšala na pet tekem.

Porzingis zaman primaknil 34 točk

»Ti fantje so igrali v več konferenčnih finalih, zmagali so na številnih košarkarskih tekmah in imajo najboljši rezultat v ligi,« je o Bostonu po tekmi dejal Gilgeous-Alexander. »Vedeli smo, da bomo morali zbrano igrati do zadnjega sodnikovega žvižga, če jih želimo premagati. Ne glede na to, kako velika je bila naša prednost, smo vedeli, da se ne bodo kar predali,« je dodal prvi zvezdnik večera. Boston je ob polčasu vodil z 61:58, a se je tekma odločilno zasukala v korist Oklahome po uničujoči tretji četrtini, v kateri so Kelte ugnali s 40:25, Gilgeous-Alexander pa je v tem delu igre dosegel 16 točk.

Trener domačega moštva Mark Daigneault je bil zadovoljen z zmago, vendar je priznal, da so njegovi varovanci igrali nespametno, potem ko so Bostonu v zadnjem delu zadnje četrtine dovolili vrnitev v igro. A končnica je pripadla domačim. Prvi strelec Bostona je bil Latvijec Kristaps Porzingis s 34 točkami, Jayson Tatum pa je pokazal še eno blestečo predstavo s 30 točkami, 13 skoki in z osmimi podajami.

Dončić na parket ponoči ob 2.30 po nsšem času

Dallas Mavericks bodo sprejeli naslednji izziv v noči na četrtek, ob 2.30 po srednjeevropskem času, ko bodo v svoji dvorani American Airlines Center gostili Portland Trail Blazers, to bo nov izziv za Luko Dončića.