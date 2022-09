Zdrs slovenske košarkarske reprezentance

Slovenska moška reprezentanca v košarki, ki je nedavnem evropskem prvenstvu izpadla že v četrtfinalu in tako zaostala za pričakovanji, je na septembrski lestvici Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) izgubila dve mesti. Tako je zdaj na sedmem mestu. Na prvih treh mestih so ostale izbrane vrste ZDA, Španije in Avstralije.

Argentina, ki je nedavno zmagala na južnoameriškem prvenstvu, je skočila za tri mesta, tako da je po novem četrta reprezentanca na svetu. Avstralija se je s slavjem na azijskem prvenstvu še utrdila na tretjem mestu, pred njo je svetovna prvakinja Španija, ki je na evropskem prestolu nasledila Slovenijo.

Omeniti kaže še, da Španci še nikoli niso bili tako blizu izbrani vrsti ZDA, ki je številka 1 že vse od uvedbe svetovne lestvice.