Željko Obradović kot Alex Ferguson

Košarkarska evroliga se je v letih, odkar Slovenija v njej nima več svojih klubov, malce oddaljila od pozornosti športne javnosti pri nas. Zanesenjaki igre pod košema pa na daljavo in tisti najbolj vzneseni tudi v živo pogosto odprtih ust spremljajo izjemno ozračje na Partizanovih tekmah v Beogradu, bodisi v Areni z več kot 20.000 navzočimi bodisi v Pionirju, dvakrat manjši, a zelo akustični dvorani.

V tej sezoni pa črno-belim ne gre po načrtih. Začeli so nizati poraze, na desetih tekmah evrolige so le dvakrat zmagali in tako so neučakani navijači puščice usmerili tudi v doslej nedotakljivega trenerja Željka Obradovića. V bran pa mu je stopil nekdanji jugoslovanski in srbski reprezentant Miroslav Berić:

»Željka ni mogoče zamenjati. Ima ogromno zaslug za vse dobro, kar se je Partizanu zgodilo v zadnjih letih. On je za ta klub kot Alex Ferguson za Manchester United.«