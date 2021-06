Ženska košarka je v vzponu, čakamo na priložnost

Igralke so nas razvadile, bile so korak do četrtfinala

Damir Grgić z ekipo pripravljen čaka EP. FOTO: Leon Vidic

»Vedno smo načrtovali dolgoročno«

Slovenija je vse bolj spoštovana v tujini zavoljo ženske košarke. Strokovnjaki jo pred četrtkovim začetkom evropskega prvenstva uvrščajo med kandidate za odličja. Tudi po zaslugi stroke, ki jo vodi 41-letni selektor. Mejnike je postavljal z mlajšimi selekcijami, navdušuje pri delu v klubu Cinkarna Celje, v katerem kali novo mlado falango, zdaj s Slovenijo pričakuje tretji zaporedni nastop na eurobasketu.»V ekipi so najboljše igralke, ki jih imamo. S pripravami sem zadovoljen, košarkarice so delale kakovostno in zavzeto. Smo v solidnem stanju po počutju in formi, ne nazadnje smo lepo igrali v času priprav. Tekmice niso sodile na evropski vrh, toda vemo, s kom igramo, in znamo primerjati,« je prepričan Grgić, pred katerim je danes še zadnja pripravljalna tekma, Slovenke se bodo v Strasbourgu pomerile s Francijo.Evropsko prvenstvo je pred vrati. Igralke so nas razvadile, bile so korak do četrtfinala na EP 2019. Uvrstitev do 6. mesta že prinaša nastop na svetovnem prvenstvu. »Ne bom rekel, da bom to zahteval od igralk, smo pa si zadali za cilj, da popravimo dosežek iz leta 2019 in se poskušamo prebiti v četrtfinale. To bi nam dalo možnost, da se uvrstimo tako na SP kot v boj za kolajne. To bi bil velik uspeh. Upam, da bodo dekleta zdrava pričakala prvenstvo v Franciji,« nadaljuje Grgić. Za ekipo je zahteven mesec tudi zaradi spoštovanja ukrepov, povezanih s koronavirusom.Skupinski del EP Sloveniji prinaša tekme proti Turčiji (četrtek ob 18. uri), Belgiji (petek, 15.00) in BiH (nedelja, 12.00). Zmagovalke skupin se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo- in tretjeuvrščene reprezentance čaka repešaž za štiri prosta mesta v izločilnih bojih.»Skupina je zahtevna, toda vse tekmice so premagljive. Belgija je favorit, BiH se po 20 letih vrača na EP, v ekipi ima Američanko Jonquel Jones, ki je najboljša igralka v WNBA. Vemo, kaj v svetovnem merilu pomeni Turčija, sedma s Fibine lestvice,« meni slovenski selektor. »Nimam treme, verjamem v ekipo in naše dobro delo. Odhajamo na tretje zaporedno prvenstvo, zato razlogov za tremo ni,« dodaja in poudarja, da sta pri športu ključna dolgoročno delo in vizija.»Kjerkoli sem delal, v klubu ali reprezentanci, vedno smo načrtovali dolgoročno. Ko smo pred dvema letoma v kvalifikacijah premagali Francijo, sem dejal, da bo prišel čas, ko bo Slovenija igrala na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. Pred dvema letoma smo bili blizu. Letos se borimo za nastop na SP, leta 2023 bodo v Sloveniji odločilne tekme evropskega prvenstva, na katerem bodo delili vstopnice za OI v Parizu. Čakamo svojo priložnost,« je sklenil doma in na tujem cenjeni Grgić.»Pred leti si niti pomisliti nismo upali, da bi imeli doma EP, zdaj bo to realnost. Ne bomo le gostitelji, ampak tudi kandidati za odličja!« Grgić ne skriva navdušenja, da bo Slovenija skupaj z Izraelom gostila eurobasket 2023.