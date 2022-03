Zgodovinski podvig LeBrona Jamesa povsem v senci potopa jezernikov

Devin Booker je dosegel 30 točk in 10 asistenc, Deandre Ayton pa je 23 točkam dodal 16 skokov za visoko zmago Phoenix Suns. Z 18 točkami se je izkazal tudi Mikal Bridges, Phoenix pa tako že za 40 tekem presega 50-odstotni izkupiček, medtem ko 140 točk v tej sezoni košarkarji iz Arizone še niso dosegli. Domače moštvo so pred obračunom še podžgale besede Anthonyja Davisa, ki je dejal, da »vsi vedo«, da so sonca v lanski končnici izločila jezernike zgolj po zaslugi njegove odsotnosti.

»Namesto, da bi bil gospod, izjaviš nekaj takega ...« se ni mogel načuditi Booker, čigar moštvo se je poigalo z nemočnimi sosedi iz Kalifornije. LeBron James je bil ob odsotnosti Davisa, ki je odsoten že slab mesec, z 31 točkami prvi strelec gostov, ki so zabeležili že 10. zaporedni poraz na gostovanjih. S sedmimi skoki in šestimi asistencami je presegel mejo 10.000 asistenc v karieri, ko je v drugi četrtini zaposlil Carmela Anthonyja, ta pa je zadel za tri točke. James je edini košarkar v zgodovini lige z vsaj 30 tisoč točkami, 10 tisoč skoki in 10 tisoč asistencami.

»Nesprejemljiva« predstava Lakers

»Vsakič ostanem brez besed, ko se zgodi nekaj takšnega,« je dejal James. »Avtomatično začnem razmišljati o mojem domačem Akronu in mojem odraščanju, o tem, od kod izviram. O sanjah, ki sem jih imel, da bom igral v tej ligi na najvišji ravni, zdaj pa sem v tej statistični kategoriji sam. Mojo igro sem razvijal v tej smeri, da sem sposoben zadevati, skakati in asistirati. Rekel bom, da je kul, da sem ostal sam v tej statistični kategoriji, a ni mi povsem jasno.«

Nič ni bilo jasno niti navijačem Lakers, ki so po prvi četrtini zaostajali z 22:48. To je bil rekord sezone za Phoenix in tudi največje število točk, ki jih je ekipa iz mesta angelov tekmecu v 12 minutah dovolila v eri časovne omejitve napada. Trener gostov Frank Vogel je predstavo označil za »nesprejemljivo«.

Grizliji so potrebovali nov kožuh

Izjemno napet obračun pa je bil na sporedu v Oklahoma Cityju, kjer so Memphis Grizzlies zaostajali manj kot pol minute, na koncu pa tesno zmagali s 125:118. Pred tekmo je prišlo do nevsakdanjega zapleta, saj so gostje na igrišče prišli v belih dresih, kar je tudi domača barva košarkarjev Oklahome. Po petih minutah čakanja so se igralci iz Tennesseeja ob povratku v slačilnice preoblekli v sinje modre drese in tekma vendarle lahko začela.

Desmond Bane je k zmagi prispeval 21 točk, sledili so Jaren Jackson Jr. (18), Ja Morant (17), povratnik Dillon Brooks (15) in Brandon Clarke, Tyus Jones ter Ziaire Williams vsi z 11 točkami. Shai Gilgeous-Alexander je za domače prispeval 31 točk in 7 asistenc, Darius Bazley se je izkazal z rekordom sezone (29 točk), a tudi njegovih 10 skokov ni uspelo preprečiti že šestega poraza na zadnjih sedmih tekmah.