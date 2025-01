Žiga Samar do konca sezone pri Lakovičevi Gran Canarii

Slovenski košarkarski reprezentant Žiga Samar bo do konca sezone kot posojeni košarkar Albe iz Berlina igral za špansko Gran Canario, je klub v nedeljo sporočil na spletni strani. Moštvo s Kanarskih otokov sicer vodi slovenski strokovnjak Jaka Lakovič, zanj pa igra tudi naturalizirani slovenski center Mike Tobey.

Štiriindvajsetletni slovenski branilec Samar bo pri Gran Canarii zaostril konkurenco na mestu organizatorja igre po hujši poškodbi in daljši odsotnosti Carlosa Alocena, so zapisali na spletni strani trenutno osmouvrščene ekipe španskega prvenstva.

Samar je v Španiji že igral, saj je bil kot najstnik del mladinskega pogona Reala iz Madrida in tam postal tudi najkoristnejši igralec mladinskega prvenstva in evrolige naslednje generacije. Kasneje je v članski konkurenci v Španiji igral za Fuenlabrado in v španskem prvenstvu debitiral leta 2020.

Leta 2022 je podpisal pogodbo z nemško Albo in se nato na posoji preizkusil v dresu Hamburga. V zadnjih dveh sezonah je bil del Albe Berlina.

To sezono je v evroligi igral na 14 tekmah. V povprečju je na parketu preživel dobrih 13 minut ter dosegel 4,1 točke in 2,9 podaje na tekmo. V nemškem prvenstvu je odigral šest tekem in v povprečju dosegel 4,2 točke in 3,3 podaje v 13,3 minute.