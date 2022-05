Zlati junaki eurobasketa še v glavnih filmskih vlogah

V nadaljevanju preberite:

Ivo Daneu, Aljoša Žorga, Vinko Jelovac in drugi junaki košarkarskega SP 1970 so dolgih 45 let čakali na igrani film Postali bomo prvaki sveta, ki je bil ob izidu tarča ostre polemike, češ da pretirano poveličuje vlogo srbskih akterjev. Pred premiero celovečernega dokumentarca 2017 v režiji Gorana Vojnovića o zmagoslavju slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu se mnenja precej manj krešejo. Ne le zaradi izbranega žanra za podoživljanje podviga Gorana Dragića, Luke Dončića in soborcev v Helsinkih in Istanbulu.

Zakaj je priprava filma trajala skoraj pet let? Je Vojnovića res zamikalo, da bi posnel nadaljevanko? Kdo vse se bo udeležil premiere 3. junija v dvorani Stožice?