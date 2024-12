Brez nagrade za vztrajno in agresivno igro Cedevite Olimpije

Po več kot mesecu dni so košarkarji Cedevite Olimpije znova okusili grenkobo poraza, po sedmih zaporednih zmagah je bil v Stožicah boljši Turk Telekom, ki je slavil z 80:74. Ljubljanski košarkarji so se pred glasnimi in lepo polnimi tribunami borili do konca in imeli tudi priložnost za zmago, a je na koncu odločila individualna kvaliteta in boljša dnevna forma pri metu z razdalje Turkov.

V Stožicah so pripravili tudi met plišastih medvedkov med polčasom, ki jih bodo darovali v dobrodelne namene. FOTO: Cedevita Olimpija

»Imeli smo veliko težav z njihovimi visokimi atletskimi igralci, povsem zasluženo so zmagali, bili so agresivni in nam preprečevali skoke, tudi na koncu je odločil napadalni skok,« je bila prva kratka ocena tekme trenerja Olimpije Zvezdana Mitrovića. Prvo ime srečanja je bil Kyle Alexander, ki je pod košem že v prvi četrtini ustvaril razliko. V prvih nekaj minutah je Olimpija še vztrajal ob tekmecih, nato pa je sledil napadalni mrk in sredi druge četrtine so gostje iz Ankare ušli na +18.

13 trojk so dosegli košarkarji Turk Telekoma, Ljubljančani le šest

Ljubljančani se niso predali, vztrajali so in se trikrat približali na le dve točki zaostanka. V zadnji četrtini so bili blizu, a se je vsak nalet končal, ko so ujeli priključek, nazadnje dobro minuto pred koncem. Turki so vedno našli rešitev za agresivno obrambo domačinov, Olimpiji pa je zmanjkalo nekaj natančnosti pri metih z razdalje, da bi lahko izvlekli zmago.

Gledalci so pripravili najboljše vzdušje v tej sezoni. FOTO: Cedevita Olimpija

Tekma se je prelomila, ko je tokrat nerazpoloženi Brynton Lemar 50 sekund pred koncem zgrešil odprt met za tri, s katerim bi izid izenačil, po zgrešenem polaganju Devanteja Jonesa pri zaostanku s 74:78 pa poti nazaj za Olimpijo ni bilo več. V boju za končnico poraz Ljubljančanov ni tragedija, so pa proti Turk Telekomu izgubili obe medsebojni tekmi in bodo v zadnjih kolih potrebovali še kakšno zmago, da potrdijo vozovnico za osmino finala.