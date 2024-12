Selektor ni genij, a tega, kar ima na voljo, niti genij ne reši

V nadaljevanju preberite:

Kako svetla je košarkarska prihodnost evropskih prvakov? To je bilo po vnovičnem težko gledljivem, a srečnem razpletu kvalifikacij za evropsko prvenstvo tako rekoč plebiscitarno vprašanje slovenskega ljudstva, ne le košarkarskih navdušencev.

Ni kaj, košarkarsko dogajanje v mali deželi velikih košarkarjev me zelo vznemirja, še bolj pa intrige znotraj panoge, ki so za vojsko spletnih navdušencev nad Luko Dončićem in co. zaradi omejenega poznavanja delovanja skupin in odločilnih posameznikov praviloma nevidne. Da, košarka je prepletena z različnimi interesi posameznikov in skupin, vključno s tistimi v novinarskih krogih.

Slovenija je bila evropski prvak pred sedmimi leti in že takrat je bilo bolj ali manj jasno, da je le vprašanje, kdaj se bo lažna svetla podoba košarke začela sesuvati. Košarki se je uspeh zgodil in ni bil sad nekega usklajenega razvojnega sistema. Imel je le zgodovino visokih pričakovanj in neuspehov s celo širšim igralskim kadrom uveljavljenih košarkarjev v NBA in evroligi.

Osnovni »vir zla« je slovenska klubska košarka in predvsem o njej bi lahko polemizirala predsednik KZS Matej Erjavec in glavni ustvarjalec strupenega javnega mnenja na spletu Peter Vilfan.