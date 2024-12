Optimizem v Stožicah narašča, Olimpija je blizu končnice

Košarkarji Cedevite Olimpije so prišli do četrte zaporedne zmage, tretje po reprezentančnem premoru in vrnitvi Zvezdana Mitrovića na klop. Gledalci v Stožicah so videli stotico, domačini so vodili večji del tekme in zasluženo slavili s 103:96.

Gledalce je nekajkrat navdušil tudi Andrija Stipanović. Foto Cedevita Olimpija

Na tekmi evropskega pokala proti Cluju je v ospredje stopil rekonvalescent Brynton Lemar (23 točk), ki je v prvem polčasu držal Ljubljančane v prednosti. Lemar je s tremi trojkami potrdil, da bo v nadaljevanju sezone močno orožje pri metu z razdalje, Olimpija ga je v dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe stopala močno pogrešala. V dresu Cluja se je v Ljubljano vrnil Sasu Salin in s tremi trojkami spomnil občinstvo na obdobje, ko je blestel v dresu Olimpije.

Romuni so ostajali v igri v prvih 20 minutah, v tretjem delu tekme se je razigral še Devin Robinson, ki je z učinkovito igro v raketi »potihem« zbral 25 točk in je bil znova prvi strelec tekme. Po 30 minutah je Olimpija vodila za 12 točk in v Stožicah je dišalo po novi zmagi v tej evropski sezoni.

A Cluj ni položil orožja brez boja, nekajkrat so se v zadnjem delu še približali Ljubljančanom, tri minute pred koncem je pri 90:87 z minuto odmora moral posredovati tudi Mitrović. Nato je Olimpija z nekaj srečnimi odboji v obrambi in učinkovitim izvajanjem prostih metov srečanje brez večjih težav pripeljala do konca.

Ob Robinsonu in Lemarju je eno boljših tekem v ljubljanskem dresu odigral tudi Devante Jones, ki je v napadu zbral 15 točk, v obrambi pa povzročal preglavice nasprotnim branilcem. Prav toliko jih je zbral tudi kapetan Jaka Blažič, ki je v zadnji četrtini postavil zgled tudi z agresivno igro. Pri Olimpiji na parket tokrat nista stopila le Žiga Daneu in Gregor Glas.

Ljubljančani imajo po 11 odigranih tekmah šest zmag in na široko odprta vrata končnice, za preboj v drugi del bo dovolj že zmaga na naslednji evropski tekmi, prihodnji teden (11.12.) gostujejo v Benetkah.