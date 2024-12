V veselem decembru so delnice Cedevite Olimpije močno poskočile

V nadaljevanju preberite:

Gonilna sila slovenske klubske košarke je dobila zagon, Cedevita Olimpija je povezala pet tednov stanovitnih iger in predvsem zmag, ki so umirile razburkane vode, v katerih se je ljubljanska zasedba znašla na začetku novembra. Pred koncem vzponov in padcev polnega leta 2024 so pred njo še štiri tekme, zmagi na naslednjih dveh danes proti Türk Telekomu in v soboto proti Derbyju bi bili za navijače lepo darilo pred začetkom prazničnih dni.

Po porazu za 29 točk v Valencii se je 12. novembra Cedevita Olimpija znašla na robu prepada. Direktor Davor Užbinec je sprožil alarm in v slačilnici, ki se ji sicer izogiba, zahteval zmago nad Mego za vsako ceno. Občinstvo v Tivoliju je jasno izrazilo nezadovoljstvo z igrami zdesetkanega moštva, ki je pogrešalo glavnega trenerja in bilo že po dveh mesecih na pragu tega, da »zakocka« sezono na obeh glavnih frontah, še preden bi vstopili v leto 2025.

Pet tednov kasneje je slika v Stožicah veliko lepša, malokdo se je nadejal tako uspešnega nadaljevanja. Šestim zaporednim porazom je po vrnitvi Zvezdana Mitrovića na klop in Bryntona Lemarja v rotacijo sledilo sedem zaporednih zmag, pred sezono zastavljeni cilji so znova na dosegu roke.