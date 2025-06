Olimpija iz Subotice pripeljala novega organizatorja igre

Slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija je potrdil novo okrepitev za sezono 2025/26. Kot so sporočili iz kluba, bo dres ljubljanske zasedbe po novem nosil Umoja Gibson. Šestindvajsetletni in 185 centimetrov visoki košarkar je nazadnje igral za Subotico, podpisal pa je dvoletno pogodbo.

»Letošnje poletje je trg igralcev zelo obremenjen zaradi ponudb iz evrolige, odhodov mladih igralcev v NCAA ter prestopov v klube z večjimi proračuni, zato je izjemno težko najti kakovostnega organizatorja igre. Gibson je pritegnil našo pozornost s svojimi odličnimi predstavami na obeh straneh igrišča – tako v napadu kot v obrambi. Prepričani smo, da lahko pomembno prispeva k naši igri, hkrati pa še dodatno izpopolni svoje sposobnosti in dvigne raven svoje igre,« je dejal glavni trener Zvezdan Mitrović.

Gibson je na univerzitetni ravni v ZDA igral na 161 tekmah, v povprečju pa v 30,6 minute dosegal 13,2 točke, 2,6 skoka, 2,3 asistence in 1,4 pridobljene žoge na tekmo. Po igranju v NCAA se je najprej preselil v Nemčijo, kjer je nosil dres ekipe Göttingen in dosegal po 14,4 točke, 4,9 asistence in 2,3 skoka ter 1,5 pridobljene žoge na tekmo. V sezoni 2023/24 je bil Gibson tako najboljši strelec in kradljivec žog svoje ekipe.

Sezono 2024/25 je začel na Kitajskem, nato pa se je konec oktobra 2024 preselil v Subotico k Spartaku. Skupno je nastopil na 26 tekmah lige Aba in v povprečju dosegal devet točk, tri asistence in dva skoka na tekmo. Svojo najboljšo predstavo na regionalni sceni je prikazal v 18. krogu, ko je v Subotici novomeški Krki nasul 31 točk, temu pa dodal še štiri asistence, kar je bilo dovolj nagrado za najkoristnejšega igralca kroga.

Prejšnji teden prispela Houindo in Škara

Prejšnji teden sta Olimpijo okrepila 17-letni Francoz Cameron Houindo, 204 centimetre visoki krilni center, ki je bil najkoristnejši igralec na lanskem evropskem prvenstvu do 16 let, in David Škara. Škara je svojo kariero začel v Zadru, študiral je v Združenih državah Amerike, kjer je igral za Valparaiso Beacons in Clemons Tigers, lansko sezono pa je preživel v Splitu.

Za Splitčane je odigral 29 tekem in je v povprečju dosegal 12,5 točke, 5,8 skokov in 1,7 asistence na tekmo. Ljubljanskemu klubu se je pred dvema tednoma pridružil tudi slovenski reprezentant Miha Cerkvenik, pogodbo sta podaljšala Žiga Daneu in Rok Radović, odšli pa so DeVante Jones, Martinas Geben in Bine Prepelič.