Znanih ducat potnikov v Kijev

Slovenci branijo naslov evropskih prvakov. FOTO: FIBA

V soboto še eno testiranje

Slovenci se bodo merili z Madžari in Ukrajinci. FOTO: KZS

Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je zadnji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022. V mehurčku v Kijevu se bodo v četrtek, 18. februarja, pomerili z Madžarsko ter dva dni pozneje še z Ukrajino. Selektorje razkril seznam dvanajsterice reprezentantov, ki se bo v ponedeljek zbrala v Kijevu.V primerjavi z novembrskim ciklom, ko je bilo v ljubljanskem mehurčku 15 igralcev, bo v Kijev odpotovalo 12 igralcev. Na seznamu so(oba Cedevita Olimpija),(Dynamic),(Cedevita Olimpija),(Cholet),(oba Krka),(FMP Beograd),(Helios Suns),(oba Cedevita Olimpija) in(Delteco Gipuzkoa).V strokovnem štabu bosta obselektorjeva pomočnika šein, ki sta bila zadnji kvalifikacijski cikel primorana izpustiti. Selektor Sekulić bo o sestavi ekipe in pričakovanjih pred zadnjima kvalifikacijskima obračunoma spregovoril na torkovi novinarski konferenci, ko bodo reprezentanti že opravili dva treninga v Kijevu.Pred odhodom v Ukrajino po protokolih Fibe člane reprezentančne odprave v soboto čaka še drugo PCR-testiranje na covid-19. Del reprezentance, ki bo odpotoval iz Slovenije, se bo na pot odpravil v nedeljo dopoldan. V Kijev bo prispel v noči na ponedeljek, tekom dneva pa bo slovenska zasedba postala popolna.»Za tokratni kvalifikacijski cikel smo sestavili podobno ekipo, kot smo jo imeli novembra, saj imamo do tekme proti Madžarski za pripravo na voljo le dobra dva dneva. Tako bo do izraza še posebej prišla uigranost ekipe in karakter ter pristop igralcev. Verjamem, da bo ta znova pravi in se bomo zbrali v dobrem vzdušju z veliko želje po dokazovanju,« je dejal Sekulić.»Vsekakor z igro želimo potrditi dobri novembrski predstavi. Ne glede na to, da smo na prvenstvo že uvrščeni, sta tekmi z vidika pridobivanja točk na Fibini lestvici zelo pomembni. Zahvalil bi se vsem klubom, ki so kljub natrpanim urnikom in položaju glede novega koronavirusa igralcem prižgali zeleno luč za prihod v reprezentanco. Še posebej Cedeviti Olimpiji, ki ima v tokratni zasedbi kar pet igralcev,« je še dodal selektor.