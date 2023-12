160 tisoč Slovencev želi videti Srbijo

Slovenska nogometna reprezentanca bo poleti 2024 igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Njeni navijači so lahko do 12. decembra v sklopu druge faze Uefine prodaje vstopnic oddali zahtevke za nakup vstopnic za slovenske tekme. Teh zahtevkov za slovenske tekme z Dansko, Srbijo in Anglijo je bilo kar 344.000.

Zainteresirani so zahtevke lahko oddali med 2. in 12. decembrom. Uefa pa je vsaki državi, ki bo igrala v skupinskem delu, namenila po 10.000 vstopnic na tekmo njene reprezentance. Tako je bilo na voljo skupno 30.000 vstopnic, ki jih bodo med zainteresirane razdelili z žrebom, saj je bilo povpraševanje ogromno.

Največje zanimanje je bilo pričakovano za tekmo Slovenije in Srbije v Münchnu, in sicer 160.000 zahtevkov. Za obračun z Anglijo v Kölnu je bilo 103.000 zahtevkov, za z Dansko v Stuttgartu pa 81.000. Uradne podatke bo Evropska nogometna zveza Uefa objavila v prihodnjih dneh. Cene vstopnic za tekme skupinskega dela se gibljejo od 30 do 200 evrov.

Prosilci za nakup vstopnic bodo po uspešno oddani vlogi obveščeni o žrebu in pogojih ter načinu plačila vstopnic. To bo predvidoma januarja. Prva tekma Slovenijo na EP čaka 16. junija v Stuttgartu z Dansko, druga 20. junija v Münchnu s Srbijo, tretja pa 25. junija v Kölnu z Anglijo.

Izbranci Matjaža Keka bodo med prvenstvom stare celine bivali v Wuppertalu, ki je sicer zgolj 50 kilometrov oddaljen od Kölna, 400 km je od Stuttgarta, 600 pa od Münchna.