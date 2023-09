Aćimovićevi fantje so opravili z Bošnjaki, zdaj jih čakajo Henryjevi trikolori

Prvo finalno kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo leta 2025 na Slovaškem so mladi slovenski nogometaši začeli po željah. V Sarajevu so na slavni Grbavici premagali Bosno in Hercegovino. Dvoboj se je razvnel v drugem polčasu in je minil po slovenskih taktih. Za gostitelje je v 53. minuti zadel Olimpijin napadalec Admir Bristrić. Slovenski preobrat sta zrežirala »Italijana«, v 68. minuti je izenačil član Parme Tjaš Begić, v 73.minuti pa je po preigravanju Svita Sešlarja in nerodnem posredovanju domačih zadel še član Spezie Tio Cipot.

»Na tej ravni bo vsaka tekma težka. Borili smo se do konca, tudi po zaostanku smo verjeli v zmago. Zmaga je lepa popotnica za naprej. Takoj smo se osredotočili na ponedeljkovo tekmo s Francijo,« je povedal Begić, Cipot pa je bil jedrnat: »Zmago smo si zaslužili.«

Po željah slovenskega nogometnega tabora se je izšla tudi druga tekma v kvalifikacijski skupini H med Ciprom in Avstrijo. Favorizirani severni sosedje so iztržili le točko (1:1).

Izbrance selektorja Milenka Aćimovića v ponedeljek čaka najzahtevnejša tekma, na koprski Bonifiki bodo gostovali Francozi, ki jih vodi legendarni napadalec trikolorov Thierry Henry.