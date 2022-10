Afriški ples za petardo na Allianz Areni, Francozi spet zamujali

Bayern je po visoki zmagi nad Bayerjem iz Leverkusna (4:0) minuli konec tedna napovedal boljše čase v domačem prvenstvu, medtem ko je v ligi prvakov drevi po zmagah nad Interjem in Barcelono pričakovano podaljšal svoj stoodstotni niz in pred svojimi navijači napolnil mrežo Viktorije iz Plzna. Trener Julian Nagelsmann je ekipo osvežil s štirimi novimi obrazi v primerjavi z obračunom proti Leverkusnu, že po sedmih minutah igre pa je spet udarila naveza Jamal Musiala-Leroy Sane, slednji je zadel še na tretji zaporedni tekmi v tekoči sezoni LP in poskrbel za vodstvo z 1:0.

Že po slabih 15 minutah so se domači navijači veselili drugega zadetka, ki sta ga zrežirala sveža obraza v začetni enajsterici podajalec Leon Goretzka in strelec Serge Gnabry. Tretjo žogo za hrbet Mariana Tvrdona je v 21. minuti pospravil Sadio Mane, Senegalec je z golom na drugi zaporedni tekmi še malce utišal kritike svojih uvodnih predstav v novem klubu, do konca polčasa je za četrti gol še asistiral Musiali, čigar gola pa po ogledu VAR-posnetkov sodniki niso priznali. Toda Mane je vendarle vknjižil asistenco, Bayern pa četrti gol na tekmi v 51. minuti, ko je Senegalec zaposlil Saneja za 4:0, Nagelsmann pa je že ob začetku drugega polčasa na igrišče namesto Alphonsa Daviesa in Musiale poslal obetavnega hrvaškega branilca Josipa Stanišića in Erica Maxima Choupo-Motinga. Nogometni večer z močnim afriškim pridihom (nemška reprezentanta Sane in Musiala imata senegalske oz. nigerijske korenine) je nadaljeval v Nemčiji rojeni in vzgojeni kamerunski reprezentant Choupo-Moting z golom za 5:0 v 59. minuti, le nekaj sekund po tem, ko je priložnost na zelenici namesto Saneja dobil še en mladi talent, zgolj 17-letni Francoz Mathys Tel.

Nova zamuda v Franciji, Marseille nato ukrotil lizbonske leve

Čeprav je tekma v Marseillu potekala pred praznimi tribunami, so vročekrvni gostitelji uspeli zamakniti začetek dvoboja s Sportingom – po poročanju portugalskih medijev je bilo s strani policije zelo slabo poskrbljeno za varnost avtobusa z nogometaši lizbonskega kluba, ki je na štadion Velodrome prispel prepozno, tako da se je tekma začela z več kot 20-minutno zamudo. To je po letošnjem finalu lige prvakov v Parizu že druga velika črna pika za francoske organizatorje manj kot dve leti pred olimpijskimi igrami, ki bodo potekale tako prestolnici kot v pristaniškem Marseillu. Ko se je tekma vendarle začela, so jezni Lizbončani povedli že v prvem napadu, zadel je Portugalec Francisco Trincão. Izid je nato v 13. minuti po veliki napaki španskega vratarja Antonia Adana, nekdanjega vratarja madridskega Reala, poravnal še en nekdanji član Barcelone, Čilenec Alexis Sanchez, ki je pri izbijanju žoge Adana podstavil nogo in srečno zadel.

Sporting, ki je sezono 2022/23 v ligi prvakov odprl s stoodstotnim izkupičkom, je dovolil popoln preobrat že tri minute kasneje, ko je zadel Maročan Amine Harit in se pri 25 letih razveselil svojega prvega gola v evropskih tekmovanjih. Adan je svoj grozljiv nogometni večer sklenil že v 23. minuti z izključitvijo zaradi igre z roko izven kazenskega prostora, po Haritovi podaji iz kota in golu Argentinca Leonarda Balerdija – tudi on je zadel prvič pod dežnikom Uefe – pa je bila tekma v 28. minuti že praktično odločena. Za še višjo zmago in končnih 4:1 je v enem zadnjih napadov rednega dela drugega polčasa po podaji Sancheza poskrbel reprezentant Konga Chancel Mbemba.

