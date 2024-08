Ajdovci ugnali Domžale

Ajdovsko Primorje je v petem krogu Prve lige Telemach premagalo Domžale z 2:1 (1:1). Nogometaši Primorja so v prejšnjem krogu dosegli prvo zmago med prvoligaško druščino, potem ko so sezono odprli s tremi zaporednimi porazi. V novo sezono so s tremi porazi krenili tudi Domžalčani, proti Olimpiji pa so nazadnje osvojili prvo točko te sezone.

Zdelo se je, da bodo Primorci nekoliko stopili na žogo, pa so nato hitro udarili gostje. Nick Perc je z lepo diagonalno podajo na levi strani igrišča našel Danijela Šturma, ki je po preigravanju uspešno končal akcijo za vodstvo gostov s strelom v vratarjev kot.

Večjo posest pa so domačini z golom le nadgradili tik pred glavnim odmorom. Sprva je Elias Telles znova poskušal z glavo, a je vratar Ajdin Mulalić žogo odbil v kot. Iz tega pa se je nato v gneči v domžalskem kazenskem prostoru najbolje znašel Semir Smajlagić in pred koncem polčasa poravnal izid

V drugem počasu so se Ajdovci razveselili najstrožje kazni po nepozornosti Šturma v svojem kazenskem prostoru, Primorje je v vodstvo popeljal Mark Gulič, ki je uspešno izvedel enajstmetrovko.

Izidi 5. kola 1. SNL

petek:

Primorje - Domžale 2:1 (Smajlagić 45.+2, Gulič 63.-11m; Šturm 8.)

sobota:

17.30 Mura - Bravo

20.15 Koper - Nafta 1903

nedelja:

17.30 Kalcer Radomlje - Maribor

20.15 Olimpija Ljubljana - Celje