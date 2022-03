Alaves odščipnil točki Sevilli pred obračunom Realov

Sevilla je imela kljub popolni terenski premoči v prvem polčasu celo nekaj sreče, da predzadnji Alaves, ki se bo do konca sezone še krčevito boril za obstanek, ni povedel. Andaluzijski čuvaj mreže Yassine Bounou se je izkazal v 13. minuti, ko je z ugodnega položaja pomeril Luis Rioja, v 41. minuti pa je po predložku na oddaljenejšo vratnico sam ostal Gonzalo Escalante, ki pa je z glavo meril previsoko. Nevarno je vratom Bounouja po prve pol ure igre zapretil tudi Toni Moya, medtem ko so bili rdeče-beli najnevarnejši prek vezistov Ivana Rakitića in Nemanje Gudlja, predvsem strel Srba z roba kazenskega prostora je bil še posebej nevaren in je švignil mimo desne vratnice že premaganega domačega vratarja Fernanda Pacheca.

Po petih minutah drugega polčasa so se spet za glavo držali privrženci ekipe iz Vitorie, saj je Edgar Mendez prišel sam pred vratarja po izvrstni podaji Rioje, a je Bounou dobil nov dvoboj s tekmeci. Že takoj v naslednjem napadu je na drugi strani veliko priložnost zapravil tudi Lucas Ocampos, ki si je mirno ustavil predložek na oddaljenejšo vratnico, a nato pomeril preslabo. Pacheco se je nato v 57. minuti močno izkazal po veliko bolj natančnem strelu Ocamposa, na drugi strani pa je pet minut kasneje Pere Pons zapravil novo izjemno priložnost za vodstvo Deportiva.

El Haddadi ni razveselil južnjakov

Vse do novega poskusa Rioje v 82. minuti, ko je z volejem s precejšnje razdalje dodobra prestrašil Bounouja, sta obe ekipi zaman gradili nevarne napade in tako je bilo tudi praktično vse do zadnjih minut. Joselu je imel v 87. minuti lepo priložnost za zmago, a na koncu z ugodnega položaja ni preveč ogrozil Bounouja, Jules Kounde pa je v zadnjih sekundah rednega dela tekme pripravil vse potrebno za zadetek Munirja El Haddadija, ki pa ni uspel izkoristiti kar dveh priložnosti pred Pachecom.

Domači vratar, sicer produkt šole madridskega Reala, je ostal nepremagan in poslal dobre novice v prestolnico. Sevilla se je s točko sicer rahlo približala vodilnemu Realu, ki pa lahko v soboto zvečer (čaka ga domača tekma z Real Sociedadom, ki na 6. mestu še goji upe po igranju v ligi prvakov) spet malce bolj pobegne Andaluzijcem. Madridčane v sredo čaka domača povratna tekma osmine finala lige prvakov z zvezdniškim Paris Saint-Germainom, ki je prvo tekmo v Parizu dobil v enem zadnjih napadov po zaslugi Kyliana Mbappeja z 1:0, medtem ko bo Sevilla dan kasneje na prvi tekmi osmine finala evropske lige gostila West Ham United. Štadion Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli je tudi letošnje prizorišče finala tega drugorazrednega Uefinega tekmovanja.