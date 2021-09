Albanci prehiteli Poljake, ki so po drami izvlekli točko proti Angležem

Moise Kean je prispeval dva gola k prepričljivi zmagi Italijanov. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Rezultati tekem 5. in 6. kola kvalifikacij za SP 2022

V današnjem derbiju kvalifikacijske skupine I za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 so se poljski in angleški nogometaši razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Oba gola na Nacionalnem štadionu v Varšavi sta padla v drugem polčasu.Dolgo je kazalo na novo zmagoslavje Angležev, ki so z zadetkomv 72. minuti prešli v vodstvo z 1:0. Toda Poljaki, ki jim je voda že pošteno tekla v grlo, niso vrgli pušk v koruzo. V izdihljajih tekme so gostitelji vse sile usmerili v napad, nepopustljivost pa jih je nagradila z izenačujočim golom, ki ga je po podaji prvega zvezdnika moštvav drugi minuti sodnikovega dodatka dosegelNa vrhu lestvice v tej skupini ostajajo Angleži, na drugo mesto so se zavihteli Albanci, ki so z visoko zmago nad igralci San Marina (5:0) za točko prehiteli Poljake.Prepričljivo predstavo so uprizorili tudi evropski prvaki Italijani, ki so s 5:0 odpravili Litovce. Za »azzurre« so ob dvakratnem strelcu(11. in 29.) v polno zadeli še(avtogol v 14. minuti),(24.) in(54.).Grčija : Švedska 2:1 (62.,78.;80.), Kosovo : Španija 0:2 (32.,90.).Španija (+1) 13, Švedska (-1) 9, Grčija (-1) 6, Kosovo 4, Gruzija 1.Italija : Litva 5:0 (11., 29.,14. ag,24.,54.), Severna Irska : Švica 0:0.Italija (+1) 14, Švica (-1) 8, Severna Irska (-1) in Bolgarija po 5, Litva 0.Belorusija : Belgija 0:1 (33.), Wales : Estonija 0:0.Belgija (+1) 16, Češka in Wales (-1) po 7, Belorusija 3, Estonija (-1) 1.Albanija : San Marino 5:0 (32.,58.,61.,68.,80.), Madžarska : Andora 2:1 (9. 11-m,18.;82.), Poljska : Anglija 1:1 (90+2;72.).Anglija 16, Albanija 12, Poljska 11, Madžarska 10, Andora 3, San Marino 0.Armenija : Liechtenstein 1:1 (45. 11-m;80.), Islandija : Nemčija 0:4 (4.,24.,56.,89.), Severna Makedonija : Romunija 0:0.Nemčija 15, Armenija 11, Romunija 10, Severna Makedonija 9, Islandija 4, Liechtenstein 1.