Albert Riera preživel napad huliganov, znašel se bo tudi v Celju

Kaj bodo opravili v povratnih tekmah dvobojev za konferenčno ligo Maribor, Olimpija in Bravo, komu so akterji podkasta pripisali največje možnosti za uspeh in kakšno vlogo so imele doslej sodniške odločitve? Tudi o tem podrobno v podkastu VAR. Kako uspešen bo Albert Riera v drugem mandatu na klopi Celja, kakšno zgodbo bo spisal pri slovenskih prvakih? Vrnitev španskega trenerja v Slovenijo – potem ko je njegov klub Bordeaux bankrotiral – je bila rdeča nit tokratne epizode nogometnega podkasta VAR, v katerem so polemizirali Delovi nogometni komentatorji Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik in Siniša Uroševič.

Riera prej ni imel kaj izgubiti, tokrat drugače

»Ali bo Riera uspešen? Vem le, da je v naši ligi pogosto normalno, da je vse nenormalno … Riera je tip človeka, ki lahko v pičli uri spremeni vse. Tudi zanj pa bo vse skupaj nekaj novega, dejansko lahko veliko izgubi. Ko je prevzel Olimpijo, ni imel kaj izgubiti, tudi v prvem mandatu na klopi Celja je bilo podobno. Zdaj pa je Celje prvak, odstavljeni trener Damir Krznar je vendarle pustil nekaj dobrega. Kako bo Riera to reševal, bomo šele videli. Doslej je bil brezkompromisen, ni ga zanimalo, kdo je kdo. Uporabljal je 11 do 12 igralcev in z menjavami še 4, 5, to je to,« je ocenil Gorazd Nejedly.

Albert Riera FOTO: Voranc Vogel

Siniša Uroševič je spregovoril o tem, ali je čas menjave trenerja, ki še ni izgubil tekme – dan do dva pred tekmo v Bratislavi –, normalen? »Riera bo najbrž uspešen tudi v drugo, ne gre pa mi v račun, da je še konec tedna potoval, nato pa prišel v Bratislavo na uradni trening in vodil tekmo. Res pozna jedro igralcev iz prvega mandata, toda vse skupaj je čudno.«

Mihel Mikić in Damir Krznar FOTO: Leon Vidic

»Krznarjev pomočnik Mihael Mikić je uperil nekaj puščic proti vodstvu Celja, češ da so jim vročili odpoved na dopoldanskem treningu moštva. Krznar in sodelavci imajo še enoletno pogodbo, to bo Valerija Kolotila stalo najmanj dvesto do tristo tisoč evrov,« je ocenil Suhadolnik in dodal še komentar o Rieri. »Ne bojim se zanj, gotovo se bo dobro znašel tudi v tokratni 'nepričakovani' akciji. Spomnite se le, kako je začel svojo zgodbo pri Olimpiji, a je nato spisal pravljico. Zamaskirani huligani so na prvi konferenci grozili njemu in predsedniku, huje najbrž ne gre … Res pa je pred njim takoj prelomen izziv: začel pa je neuspešno,« je ocenil Jernej Suhadolnik.