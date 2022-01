Alves pri Barçi postavil nova (stara) pravila igre: borba do konca

Barcelona in madridski Real nista bila prepričljiva, a se z goli v drugem polčasu vseeno uspela prebiti v osmino finala španskega pokala. Legendarni branilec Kataloncev Daniel Alves je zaigral prvič po povratku v klub, pri katerem je kot najtrofejnejši nogometaš na planetu zbral največ lovorik.

Številni so potezo Barcelone označili za potezo iz obupa. A povratek Alvesa je bil za novega trenerja Xavija povsem logičen – tudi pri 38 letih je verjetno še vedno najboljši desni bočni branilec v klubu, ki v petih letih in pol ni našel niti približno dobre zamenjave za nepopustljivega Brazilca. Njegov vpliv je vedno močno presegal zelenico in zase pravi, da je »dobri norec«, prav pozitivizem na meji norosti pa je v črnem obdobju za Barcelono vreden suhega zlata.

Alves je sredi zgodovinske finančne krize na Camp Nouu pristal celo na najnižjo možno plačo, ki jo dovoljuje ligaški pravilnik (13.000 evrov mesečno), medtem ko pogleduje proti nastopu na zadnjem svetovnem prvenstvu v karieri. Lani je osvojil zlato olimpijsko kolajno, v vrstah Sao Paula pa z 42. trofejo v karieri še izboljšal svetovni rekord. Serijski zbiratelj lovorik ima za kakšen kos srebrnine v tej sezoni največ možnosti ravno v španskem pokalu, ki ga je Barça z njim v postavi v sredo začela s prigarano zmago nad tretjeligašem Linaresom.

2054 dni po zadnji tekmi za Barcelono je Daniel Alves spet oblekel katalonski dres

»Nekaj posebnega je spet obleči dres Barçe, a moramo se naučiti tekmovati in se boriti do konca. Pokale dvigne le tisti, ki zna trpeti,« je novim in nekaterim starim soigralcem na dušo položil Alves, ki je tekmo vsaj deloma odigral celo na položaju vezista. Nogometaš, ki se je v Evropi uveljavil pri Sevilli, nato pa igral tudi za Juventus in PSG, je na svoji prvi tekmi pomagal do preobrata v drugem polčasu in končne zmage z 2:1, za branilce naslova sta zadela Ousmane Dembele in Ferran Jutgla.

Barcelona je zmago drago plačala, saj je za vsaj nekaj tednov ostala brez branilca Ronalda Arauja, ki bo potreboval operacijo desne roke, poškodovan pa je tekmo sklenil tudi vezist Frenkie de Jong, ki bo najverjetnej moral izpustiti superpokalni obračun z Real Madridom v Savdski Arabiji 12. januarja. Se pa v pogon vračajo številni nogometaši, med tistimi, ki jih je Xavi najtežje pričakoval, sta napadalca Ansu Fati in Memphis Depay ter Pedri, ki se je nedavno okužil z novim koronavirusom.

Domači so sicer imeli veliko pripomb nad sodniki, ki jim niso priznali na videz regularnega gola v drugem polčasu. Sistem VAR je v uporabi le od osmine finala naprej. »Xavi je fenomen in izjemno spoštljiv. Čestital nam je za naše delo in mi dejal, da ni pričakoval, da bo moral v igro poslati vse topove. Ponosen sem, da smo prejeli čestitke nekoga takšnega,« je bil zadovoljen domači strateg Alberto Gonzalez

Realovci končali počitnice

Pod drobnogledom je bil tudi obisk Reala pri Alcoyanu, tretjeligašu, ki je lani na isti stopnički Madridčane izločil po podaljšku. Še v 75. minuti je bilo na semaforju 1:1, nato sta slovenskega vratarja Tomaža Stopajnika in soigralce – nekdanji član Maribora in velenjskega Rudarja je bil na klopi – užalostila Marco Asensio ter z avtogolom po strelu Isca še Jose Juan za končnih 3:1. Po minimalnem porazu na gostovanju pri mestnem tekmecu Getafeju vodilna ekipa španske lige tudi na drugi preizkušnji leta 2022 ni prepričala.

»Drugačne tekme ne bi mogli odigrati, v takšnih dvobojih kakovost ni odločilna. Toda tokrat absolutno nismo bili na počitnicah, ki so se končale po tekmi z Getafejem,« je varovance, ki jih je okrcal po nepričakovanem porazu na derbiju, tokrat vendarle pohvalil Carlo Ancelotti.