Ancelotti po naslovu: To je Real Madrid in pika

»Včeraj sem na novinarski konferenci dejal, da ko Madrid igra v finalih, jih dobiva. Končal sem na dobri strani zgodovine,« je za BT Sport dejal Thibaut Courtois, vratar Reala in nesporni junak tekme, v kateri je od uradnega beleženja podatkov s strani podjetja Opta s številom obramb (9) podrl rekord, ko gre za finalne tekme, nihče tudi ni zbral toliko obramb v eni sezoni lige prvakov kot ravno Belgijec.

Po kaotičnem začetku finala, ki so ga preložili za več kot 35 minut zaradi težav pri vstopu na del štadiona z navijači Liverpoola, so rdeči napadli vrata tekmeca s številnimi streli, ki pa so bili vedno znova plen razigranega Courtoisa, ki je na Otoku dolga leta branil za Chelsea.

»Videl sem veliko tvitov, ki so govorili o tem, kako bom danes ponižan, a zgodilo se je obratno. Potreboval sem zmago v finalu za mojo kariero, za trdo delo, ki sem ga vložil in da bi moje ime malce spoštovali, saj mislim, da še posebej v Angliji spoštovanja nisem deležen. Videl sem veliko kritik tudi po izvrstni sezoni,« se je angleških privržencev nogometa spomnil Courtois.

Brata bo pustil na cedilu

»Res sem ponosen na ekipo. Držali smo skupaj in ko sem moral biti tam, sem bil tam za ekipo. Premagali smo nekaj najboljših klubov na svetu. City in Liverpool sta bila neverjetna v tej sezoni. Borili so se do konca v premier league, Liverpool je osvojil dva pokala in bil res močan. Danes smo odigrali izvrstno tekmo. Imeli smo eno priložnosti in zadeli,« je še dodal.

V izjavah za Movistar+ se je tudi opravičil bratu, ker bo moral izpustiti njegovo poroko. »Danes smo pokazali, kdo je kralj Evrope. Ko ti enkrat uspe prva obramba ... Fokus, fokus, nihče mi ne more očitati želje po prvem naslovu v ligi prvakov. Najtežje mi je bilo ustaviti tisti strel Salaha, ki je letel pri tleh. Noro, še zdaj ne verjamem, še sporekel sem se s sodnikom, češ kako je lahko podaljšal tekmo za pet minut, če sploh nismo zavlačevali. Žal mi je brata, saj mi jutri ne bo uspelo priti na njegovo poroko. A v ponedeljek bo še civilni obred in tja pridem.«

Ancelotti: Zaslužili smo si

Real je osvojil že svoj 14. naslov in je seveda že od samega začetka nesporni vladar večne lestvice evropskega pokala (lige prvakov), zgodovino pa je spisal tudi trener Carlo Ancelotti z že četrto zmago v finalu lige prvakov po dveh z AC Milanom in eni z Realom leta 2014, ko je v Lizboni dvignil jubilejni deseti pokal v klubski zgodovini.

»Težka tekma, zaslužili smo si, čeprav smo v prvem polčasu malce trpeli. Ekipa je bila v popolnosti predana cilju. Nič, zelo smo veseli, ker smo zelo dobro zaključili sezono,« je za Movistar+ dejal Ancelotti. »Res je, da so imeli priložnosti, a načrt tekme smo dobro izpeljali. Za Courtoisom je fantastična sezona. V Franciji bi rekli 'Ici c'est Real Madrid' (To je Real Madrid, op. a.). In pika.«

Real je z nekaj neverjetnimi preobrati v izločilnih bojih izločil Paris Saint-Germain, Chelsea in Manchester City, lanska finalista, potem ko je v skupinskem delu izgubil celo domačo tekmo z moldavskim Šerifom (1:2). V pravkar končani sezoni je izgubil toliko tekem v ligi prvakov kot Liverpoolčani v vseh tekmovanjih, a vseeno zasedel tako španski kot evropski prestol.