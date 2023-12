Andaluzijci ne dajo svoje Seville

Nogometaši Real Betisa in Real Madrida so se v 16. kolu španskega prvenstva razšli z remijem 1:1. Ekipa iz Seville je tako niz neporaženosti podaljšala na enajst tekem, zasedba Carla Ancelottija pa je po tretjem neodločenem izidu v prvenstvu sama na vrhu razpredelnice.

Real Betis je hkrati ohranil pozitivno serijo na domačem stadionu Benito Villamarin, na katerem v tej sezoni še ni izgubil tekme v prvenstvu. Podobno kot v pretekli sezoni se Real Madrid iz andaluzijske prestolnice vrača s točko, ob tem, da je na zadnjih desetih gostovanjih na Benitu Villamarin doživel le en poraz. S točko je obenem prekinil serijo treh zmag.

Povedel je Real Madrid v 53. minuti po 12. golu Juda Bellinghama v španskem prvenstvu, z močnim in natančnim strelom pa je izenačil Aitor Ruibal 13 minut kasneje. Real Betis bi lahko v zaključku tekme prišel do popolnega preobrata in treh točk, vendar je poskus Isca z glavo ustavila vratnica.