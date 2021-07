Angleška navijaška sramota vedno večja: poškodovan tudi oče Maguireja

Branilec angleške reprezentance in kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire je potrdil, da je bil med poškodovanimi na finalni tekmi eura 2020 tudi njegov oče. Na štadionu Wembley, kjer se je zbralo več kot 60.000 ljudi, je prišlo do številnih incidentov pred, med in po tekmi Italije in Anglije. Domačini so po izvajanju enajstmetrovk morali priznati premoč azzurrom, a nekateri so bili osredotočeni na povsem druge reči.



Med njimi je bil tudi oče Maguireja, ki je utrpel poškodbe reber, potem ko ga je poteptala gruča navijačev. Po tekmi so se v javnosti pojavili številni posnetki pretepov, pa tudi nasilnega preboja prek zaščitnih ograd v okolici štadiona Wembley, na katerem naj bi se poleg uradnih 67.173 ljudi zbralo še vsaj nekaj tisoč posameznikov brez veljavnih vstopnic. Britanska policija je potrdila, da je bilo poškodovanih 19 policistov, prišlo je do 53 aretacij, poškodovanih pa je bilo še 86 ljudi.

Bilo ga je strah

Evropska nogometna zveza (Uefa) je že v torek potrdila, da je odprla disciplinski postopek proti Angleški nogometni zvezi (FA). Slednja je že v ponedeljek napovedala preiskavo in obsodila vedenje navijačev, ki so nasilno vstopili na objekt. Ocenjujejo, da je bilo takšnih kar okoli 5000. Po poročanju ESPN so za hip prenehali delovati čitalci vstopnic, nekateri so skozi vrtljiva vrata vstopali skupaj z navijači, ki so imeli veljavne vstopnice, nekateri pa so se prebili skozi vhode, ki so namenjeni invalidom.



»Mislim, da se je znašel v stampedu in utrpel nekaj poškodb reber. Govoril sem z njim in rekel je, da ga je bilo strah. Ne želim si, da bi kdorkoli izkusil nekaj takšnega, ko gre gledat nogomet, še posebej finale velikega tekmovanja,« je The Sun citiral Maguireja.



Z Wembleyja je sicer v dneh po finalu prišlo že več pretresljivih zgodb navijačev in tudi družinskih članov nekaterih nogometašev. Žena vezista Jorginha se je prav tako znašla v vsesplošnem prerivanju, medtem ko so bile družine nekaterih angleških reprezentantov deležne verbalnih napadov, nekateri tudi niso želeli prepustiti mest na sedežih tistim z veljavnimi vstopnicami.



BBC je poročal tudi o izkušnji Italijanke Roberte Cuppari, ki si je tekmo ogledala s prijateljico. »Stisnjeni sva bili v kot, potem ko so naju nekateri navijači brez vstopnice žalili in nama odvzeli najini mesti,« je dejala 38-letna mati treh otrok. »To je bilo nekaj najhujšega, kar sem kadarkoli videla, tam so bili tudi ljudje, ki so urinirali in se drogirali,« je dejala.

