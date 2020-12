Angleški vrh nazadnje takšen v sezoni 1986/87

Firmino zapravil zmago v zadnji minuti



Ancelotti čudodelec na klopi Evertona

Evertonov trener Carlo Ancelotti ima veliko razlogov za dobro voljo. FOTO: Andy Rain/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Liverpoola in West Bromwich Albiona so se v 15. kolu angleškega prvenstva razšli brez zmagovalca z 1:1. S tem so varovanciv prvenstvu še 67. v nizu ostali neporaženi na domači zelenici, a niso unovčili sobotnega neodločenega izida med Leicestrom in Manchester Unitedom (2:2).Liverpool je začel udarno,je v 12. minuti sijajno ustavil žogo po podajiin nato neubranljivo sprožil v desni spodnji kotv vratih West Bromwicha. Tudi nadaljevanje je minilo v ritmu rdečih, a so pred vrati tekmeca večkrat naleteli na zgoščen zid, ki ga je z zelo obrambno postavitvijo ustvaril strateg gostovŠok je nekaj tisoč gledalcev na Anfieldu doživelo v 82. minuti, ko je natančno z glavo meril. Domači so bili v 90. minuti blizu zmage, a je strels skrajnimi močmi ustavil Johnstone. Že tako oslabljeni prvaki so v drugem polčasu ostali brez Matipa, ki je zelenico zapustil z domnevno poškodbo prepone.Liverpool je na domačem terenu v prvenstvu neporažen že 1343 dni, v tem obdobju so nanizali 67 tekem (55 zmag, 12 remijev). Absolutni rekord drži Chelsea, ki je med letoma 2004 in 2008 zbral 86 zaporednih tekem brez poraza na Stamford Bridgeu. Takrat ga je ustavil prav Liverpool.Ob tem se je prvič po sezoni 1986/87 zgodilo, da v tem obdobju leta kotirata na vrhu lige oba kluba iz Liverpoola. Everton je znižal zaostanek za mestnim rivalom na vsega tri točke. Trenerje pravi čudodelec, saj kljub ožjemu igralskemu kadru od nekaterih drugih kandidatov za vrh (poškodovani so…) kljubuje ostremu ritmu.»To nam uspeva le zaradi odlične motivacije celotne ekipe. Dihamo kot eno, vemo, da nismo opravili še prav nič. Kljub težavam januarja ne bomo kupovali novih igralcev,« je zatrdil Ancelotti, ki ne bo imel časa za proslavljanje zmage v Sheffieldu. Že v ponedeljek (21.00) bodo v Liverpoolu igrali derbi med Evertonom in Manchester Cityjem. Kluba sta zadnjo tekmo igrala v soboto!Bomo videli, kako se bo razpletala sezona 2020/21; Ancelotti je že danes eden najtrofejnejših trenerjev v 150-letni zgodovini nogometne igre, morebiten čudež na klopi Evertona bi ga zavihtel še bližje statusu trenerske legende.