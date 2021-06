Angleškim navijačem oblasti odsvetovale pot v Rim

Na poti do morebitnega polfinala pa jim ne bodo pomagali navijači, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potniki v Italijo iz Velike Britanije bi morali namreč opraviti obvezno petdnevno karanteno. Obenem so tudi britanske oblasti zaradi povečanega števila okužb z delta različico novega koronavirusa odsvetovale potovanja svojim državljanom, saj bi ob vrnitvi morali opraviti še desetdnevno karanteno.



Italijanske oblasti so tako pozvale britanske, naj storijo vse, da pot angleškim navijačev v Rim preprečijo, saj na stadion Olimpico zaradi karantene ne bi mogli, piše AFP.



Angleška nogometna zveza (FA) se sicer v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo dogovarja z britansko ambasado v Rimu, da bi 2560 vstopnic, kolikor jih pripada FA, ponudili angleškim državljanom, živečim v Italiji. Vstopnice bodo po sicer po zadnjih informacijah dostopne splošni javnosti, v kolikor se obe državi ne bosta mogli dogovoriti o prodaji dragocenih kosov papirja angleškim navijačem v Italiji. Dvoboj med Anglijo in Ukrajino bo v soboto na sporedu ob 21. uri.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: