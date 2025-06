Angleži tesno premagali Andoro, Albanija in Srbija neodločeno

V sobotnih evropskih tekmah kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo leta 2026 je Anglija tesno z 1:0 premagala Andoro, z enakim izidom je bila Bosna in Hercegovina boljša od San Marina, v večernem napetem obračunu med Albanijo in Srbijo pa je bil izid 0:0. Avstrija je Romunijo premagala z 2:1, Nizozemska pa Finsko z 2:0.

Anglija je v skupini K v tretji tekmi dosegla tretjo zmago, a ni šlo tako gladko, kot so njeni navijači pričakovali. Malček Andora je padel le z 0:1, edini gol pa je dosegel zvezdnik Bayerna Harry Kane na začetku drugega dela.

V večerni tekmi te skupine sta se v (tudi politično) napetem boju pomerili Albanija in Srbija. Domači so imeli v prvem polčasu terensko premoč in ob koncu tudi priložnost za vodstvo, a je Reyu Manaju strel z bele točke ubranil vratar Đorđe Petrović. Ob začetku tekme so domači navijači izžvižgali srbsko himno, v nadaljevanju je proti gostujočim igralcem na terenu poletelo tudi nekaj predmetov, dvoboj je bil večkrat prekinjen za nekaj minut, na koncu pa je ostalo pri izidu 0:0.

Harry Kane je proti Andori rešil angleško reprezentanco. FOTO: Albert Gea/Reuters

Tudi v skupini H je Bosna in Hercegovina dosegla tesno zmago, San Marino je klonil le z 0:1. Tako kot Angleži so tudi nogometaši Bosne in Hercegovine še vedno stoodstotni po treh tekmah, nove tri točke je danes zagotovil zvezdnik Edin Džeko v 66. minuti.

Avstrija je v tej skupini premagala Romunijo z 2:1. Tekmece je načel Michael Gregoritsch ob koncu prvega dela, v 60. je drugi gol dosegel Marcel Sabitzer, Romuni so v sodnikovem dodatku še znižali, vendar je zmanjkalo časa za zasuk. Po tri točke imajo Romunija, Ciper in Avstrija, a je slednja tokrat igrala šele prvo tekmo.

V skupini G sta se Malta in Litva razšli z 0:0, Maltežani so tako prišli do prve točke v kvalifikacijah. Nizozemska je pričakovano premagala Finsko, gostje so silovito začeli ter z goloma Memphisa Depaya v šesti in Denzela Dumfriesa v 23. prišli do hitrega vodstva, pozneje pa golov ni bilo več. Za oranžne je bila to prva tekma v kvalifikacijah, z zmago so zdaj na tretjem mestu, s točko manj kot Finci, ki pa imajo že tri tekme.