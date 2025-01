Ante Šimundža zaradi Olimpije slabe volje

V zimskem premoru je Ante Šimundža sprejel zahteven izziv, sedel je na klop aktualnih poljskih podprvakov Slaska iz Vroclava, ki so v tej sezoni zabredli v težave in jim grozi izpad iz elitne lige. Na pripravah v Španiji so mu nogometaši Olimpije z zmago z 2:0 pokazali, da ga čaka še veliko dela.

Olimpija se, podobno kot poljski tekmeci, pripravlja na začetek drugega dela prvenstva. Trener Victor Sanchez je v prvem polčasu na igrišče poslal rezervno postavo, v drugem pa opravil kar 10 menjav. V igro sta vstopila novinca Jurgen Celhaka in Alex Tamm, pa tudi Raul Florucz in David Sualehe, ki sta zadela za zmago zmajev z 2:0.

Florucz je za 1:0 zadel z enajstmetrovke v 59. minuti, Sualehe je končni izid postavil pet minut kasneje.

Uspešni pa so bili tudi Mariborčani. V Beleku, svojem tradicionalnem kraju ob turški obali za zimske priprave, so ugnali TSC iz Bačke Topole, sedmouvrščeno zasedbo srbske lige, s 4:3. Junak tekme je bil ob koncu strelec zadnjih dveh golov Benjamin Teteh (112., 120.). Prej sta zadela za 1:2 Orphe Mbina (60.) in za izenačenje na 2:2 Žiga Repas (89.).

Mihael Mikić, novi športni direktor Mariborčanov, podrobno spremlja utrip moštva v Turčiji. FOTO: NK Maribor

V razburljivi predstavi, v kateri so tako Štajerci izid zasukali v podaljšku, je trener Boštjan Cesar lahko našel tako pozitivne kot tudi negativne plati. Igro vijolične zasedbe si je podrobno ogledal tudi Mihael Mikić, nekoč dragulj zagrebškega Dinama, zdaj novi športni direktor v Ljudskem vrtu.