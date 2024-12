Najprej požel pozornost Šimundža, nato odlična Olimpija

V nadaljevanju preberite:

Ne le Olimpija, tudi Celje bo 13. in 20. februarja lovilo osmino finala v Uefini konferenčni ligi. Zadnje dejanje ligaškega dela tekmovanja je bilo srečno za slovenske prvake, ki so v znova divji tekmi dvakrat lovili zaostanek, na koncu pa proti valižanskemu klubu TNS prišli do polnega plena (3:2) in »playoffa«. Olimpija je na gostovanju v Bialystoku zasenčila poljskega prvaka, toda res taktično dovršene tekme ni nagradila z golom in neposrednim prebojem med osem najboljših.

Še preden je portugalski sodnik Luis Godinho zapiskal začetek dvoboja, je poljsko-slovensko nogometno srečanje dobilo novo poglavje. Tamkajšnji novinarji so tik pred tekmo izvedeli, da bo Poljska odslej tudi nogometni dom Anteja Šimundže. Najuspešnejši slovenski klubski trener bo, kot so zatrdili, z 99-odstotno verjetnostjo prevzel zadnjeuvrščeni klub v poljskem prvenstvu Slask iz Wroclava. V bitki za zelo privlačen položaj trenerja je ugnal nekdaj njegovega nadrejenega trenerja Darka Milaniča in naslednika pri Ludogorcu Ivajla Peteva. Toda položaj na lestvici je zavajajoč. Slask je eden od največjih poljskih klubov z odlično bazo navijačev, ki je pred pol leta izgubil šampionsko bitko zaradi slabše razlike v golih. Premagal ga je za zgodovinski prvi naslov prav sinočnji Olimpijin nasprotnik Jagiellonia. Več in celotna analiza v članku.