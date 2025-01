Na tujem iztržil največ Mourinho, pri nas Milošević

Poklic nogometnega trenerja je eden od najzahtevnejših in stresnih. Za najboljše tudi eden od najdonosnejših. Tudi takrat, ko ne izpolnijo pričakovanj klubskih vodstev in jih odpustijo. Mnogi med njimi si celo želijo takšen razplet, če so pogodbeno ustrezno zavarovani. Zaslužijo si odpravnino, ki presega več deset milijonov evrov.

Odpravnine

Lanski zmagovalec med odstavljenimi strategi je Nizozemec Erik Ten Hag. Dolgo je vztrajal in izzival potrpljenje lastnikov, dokler ga po dobrih dveh letih in poldrugo leto pred iztekom pogodbe (2026) niso postavili »na cesto«. Toda 54-letni strokovnjak zaradi športnega razočaranja ni bil dolgo v solzah, nasmeh mu je povrnila skoraj 20 milijonov evrov visoka odpravnina.

Mesec dni pozneje se mu je na seznamu odstreljenih pridružil Portugalec Paulo Fonseca. A pri Milanu niso bili tako radodarni in so se ustrezno zavarovali že ob sklenitvi pogodbe. Fonseca se bo moral zadovoljiti le še z 1,7 milijona evra odpravnine.

Chelsea je najboljši plačnik

Najboljšim ali najspretnejšim, v veliki večini pa tistim, ki imajo za seboj ustrezne ljudi, ki temeljito in do zadnje pike pripravijo pogodbo, se takrat, ko jih odstavijo, nasmešek razteza do ušes. Prvi med takšnimi je, kdo drug, kot gospod posebni, kot se je Jose Mourinho samooklical pred prihodom v Anglijo leta 2004. Zaradi njegovih mojstrskih nastopov v javnosti, komunikacije, sodelovanja in razumevanja z igralci ter tudi lastniki klubov mu niso zaman dali naziva »The Special One«.

Jose Mourinho je magnet, ki privlači množice nogometnih navijačev. Leta 2014 je s Chelseajem gostoval tudi v Stožicah. FOTO: Igor Zaplatil

»Kdor ne zna voditi in učiti najboljših nogometašev, nikoli ne bo sposoben voditi nikogar. Za vsakega trenerja je zelo pomembno, da se zaveda, da igralcev ne bo učil, kako morajo igrati nogomet, temveč kako bodo igrali v moštvu,« je ena od premogih Portugalčevih krilatic, s katerimi si je prislužil status avtoritete in trenerja, ki vsako odstavitev debelo zaračuna. V svoji karieri je z njimi že zaslužil 100 milijonov evrov. Najmanj je iztržil prav za zadnjo »košarico«, Roma mu je plačala vsega 3,5 milijona evra.

Toda Mourinho je največji zaslužkar le v seštevku vseh odpravnin, medtem ko gre za eno, je pred njim Italijan Antonio Conte. Zanimivo je, da je obema napolnil žepe Chelsea, ki je tudi rekorder po izplačilu odpravnin. Londonski modri so osrečili tudi ThomasaTuchla, Luiza Felipeja Scolarija, Mauricia Pochettina, Grahama Potterja.

V vrhu odslovljenih zaslužkarjev je tudi Nemec Julian Nagelsmann, saj naj bi njegova odstavitev Bayern stala približno 30 milijonov evrov. Kakšen je uradni dogovor, je skrivnost.

Miloševiću dobrih 300.000 evrov, Bjelici skoraj štiri milijone

Tudi v slovenskem nogometu se tu in tam najdejo trenerji, ki so bili »nagrajeni« za odstavitev. Olimpija je Savu Miloševiću plačala nekaj več kot 300.000 evrov odpravnine, ne prav veliko manj je ni stal niti Robert Prosinečki. Praviloma, če ne gre za uglednejšega strokovnjaka in še tujega povrhu, slovenski klubi odstavljenim trenerjem plačajo tri plače. Koliko je znašala odpravnina za lansko najodmevnejšo odstavitev trenerja v 1. SNL Anteja Šimundžo, ni znano, a veliko več, kot so želeli plačati turški vlagatelji. Menda so mu sprva ponudili le tri mesečne plače. Po grožnji s tožbo sta klub in trener našla dogovor.

Nenad Bjelica je hrvaški Jose Mourinho. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Mourinho iz območja nekdanje Jugoslavije je Hrvat Nenad Bjelica. Konec minulega leta je pri Dinamu še drugič dobil odpoved. Njegova mesečna plača je znašala približno 100.000 evrov bruto, za odpoved pa bo prejel še 12 plač. Pred leti je 53-letni Bjelica za prvo odstavitev iztržil 1,1 milijona evra, še več pa je »izvlekel« iz Osijeka, ki je trenerju plačal poldrugi milijon evrov odškodnine.