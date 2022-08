Arsenal, Bayern in Lyon dvigajo zastor

Danes se začenja sezona v treh velikih nogometnih ligah, angleški, nemški in francoski. V Sloveniji bosta četrto kolo, ki prinaša nedeljski derbi med Mariborom in Olimpijom, odprla Tabor in Celje (17.30) in lovila prvo zmago.

V premier league se bosta ob 21. uri pomerila londonska tekmeca Crystal Palace in Arsenal. Slednji se je poleti okrepil z igralcema Manchester Cityja, Gabriel Jesus in Oleksandr Zinčenko. »Prepričan sem, da smo pripravljeni preskočiti na višjo raven,« je optimističen trener Mikel Arteta, ki želi topničarje vrniti v ligo prvakov.

Naslov bo branil Manchester City, ki ga v nedeljo čaka težko gostovanje pri West Hamu. Glavni izzivalec Liverpool bo jutri igral pri Fulhamu.

Gabriel Jesus je največja okrepitev Arsenala. FOTO: Justin Tallis/ AFP

V Nemčiji je Bayern favorit za osvojitev še enajstega zaporednega naslova, čeprav je moštvo zapustil Robert Lewandowski. Njegova zamenjava Sadio Mane bo želel že danes v Frankfurtu pri Eintrachtu (20.30), zmagovalcu evropske lige, pokazati, da mu Poljakovi čevlji niso preveliki. To je nakazal z zadetkom na superpokalu, ki so ga Bavarci dobili proti Leipzigu s 5:3.

V Franciji bi bilo vse razen novega naslova Paris Saint-Germaina senzacija. Nocoj bo eden od njegovih morebitnih izzivalcev Lyon gostil Ajaccio (21.00).

V 1. SNL pa bodo Celjani pri ekipi Dušana Kosića, s katerim so pred dvema letoma osvojili prvi naslov državnih prvakov, skušali priti do prve zmage v novi sezoni, ki so jo začelo s tremi remiji. Ampak tudi Tabor nima zmage in je z eno točko zadnji na lestvici.