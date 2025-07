Arsenal nakupuje, ne Šeška, vzel je nezaželenega igralca mestnega tekmeca

Angleški nogometni reprezentant Noni Madueke se iz Chelseaja seli v Arsenal, ki je za 23-letnega krilnega igralca mestnemu tekmecu odštel 48 milijonov funtov oziroma 55 milijonov evrov. Madueke je s topničarji podpisal petletno pogodbo.

Madueke je od lani odigral sedem tekem za angleško izbrano vrsto, v začetku svoje kariere pa je igral za nizozemski PSV Eindhoven. Od tam je leta 2023 za 28,5 milijona funtov oziroma 33 milijonov evrov odšel v Chelsea.

Privrženci topničarjev so večkrat izrazili svoje nestrinjanje s prihodom Maduekeja. Po njihovem mnenju gre za potraten in nepotreben nakup, v peticiji zoper njegov prihod pa so zbrali 5000 podpisov. Toda trener Mikel Arteta je očitno vztrajal.

Vodstvo kluba iz severnega dela Londona se je kljub temu odločilo za nakup Maduekeja, ki je četrta poletna okrepitev po prihodu Špancev Martina Zubimendija in Kepe Arrizabalage ter Danca Christiana Norgaarda.

Noni Madueke se je preselil v severni London. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Londonska ekipa je letos poleti za nakup novih igralcev namenila že 120 milijonov funtov oziroma 138,5 milijona evrov, v svoje vrste pa želi zvabiti tudi švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa, dosedanjega igralca portugalskega Sportinga iz Lizbone.

Na njenem radarju je bil tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, a se je zataknilo pri previsoki odškodnini, ki jo je nemški Leipzig zahteval za 22-letnega Radečana.