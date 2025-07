Benjaminu Šešku se zapirajo vrata na otok: Ekitike podpisal za Liverpool

Kot kaže bo Benjamin Šeško vsaj prvo polovico prihajajoče sezone preživel pri RB Leipzigu. Slovenski napadalec, ki je bil z eno nogo tako rekoč že v Arsenalu, ne bo podpisal niti za Liverpool, saj so se angleški prvaki odločili za drugega napadalca iz prve nemške lige.

Hugo Ekitike, 23-letni nogometaš Eintrachta iz Frankfura, naj bi se iz Nemčije preselil k Liverpoolu. Za Francoza, ki je v lanski sezoni prve nemške lige zadel 15 golov, se je zanimal tudi Newcastle, a v lovu nanj sedaj prednjači klub iz mesta Beatlov. Pred tem je bil Ekitike tudi član PSG-ja, nedvomno pa spada med večje talente svetovnega nogometa. Liverpool naj bi po poročanju Fabrizia Romana danes agentom francoskega napadalca poslal prvo ponudbo, Ekitike pa se je z njo strinjal.

Ekitike je v minuli sezoni prve nemške lige zadel 15 golov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Dva zadetka manj je v minuli sezoni nemšega prvenstva zadel Benjamin Šeško, ki je bil celotno sezono na radarju londonskega Arsenala, a kot kaže so se gunnersi odločili za izkušenejšega 27-letnega Šveda Viktorja Gyökeresa. Ta je zadnji dve sezoni blestel pri portugalskem Sportingu, letos pa so se zanj borili tako rekoč vsi evropski klubi. Šeška so kasneje začeli povezovati še z Liverpoolom, ki je v tragični nesreči izgubil krilnega napadalca Dioga Joto. Močnemu napadu trenerja Arneja Slota se bo kot kaže pridružil Ekitike, Slovenec pa bo očitno tako ostal na Saškem.

Kot novo destinacijo za Radečana se je omenjalo celo Manchester, tamkašnji ranjeni United po klavrni sezoni zapuščajo tudi zvezdniki Alejandro Garnacho, Jadon Sancho in Marcus Rashford. Leipzig je medtem zapustil izkušeni napdalec Yussuf Poulsen, s posoje pri Wolfsburgu pa je prišel Portugalec André Silva.

Šeško kraljuje predvsem v skokih. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Na posoji so bili tudi Timo Werner, ki naj bi kariero nadaljeval v ZDA, Eljif Elmas in mladi Yannick Eduardo. Iz mladinske ekipe je napredoval 19-letni Robert Ramsak, ki je sicer član nemške mladinske reprezentance, a ima tudi slovenski potni list. Poleti je iz Eindhovna prišel desni krilni napadalec Johan Bakayoko, iz druge španske lige pa prihaja levi bočni napadalec Jan Diomande. Govorilo se je, da bi v Leipzig lahko prišel Brazilec Antony, za Loisa Opendo pa se je zanimal londonski Tottenham. V ekipi trenerja novega trenerja Oleja Wernerja ostaja Kevin Kampl, ki pri 34-ih še vedno igra na zelo visoki ravni