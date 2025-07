Šeško si želi na Old Trafford

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško ima novega snubca. Spletni portal GiveMeSport poroča, da se je 22-letni Radenčan pripravljen pridružiti Manchester Unitedu, kljub temu da klub ne bo igral v evropskih tekmovanjih.

Za Šeška se je dlje časa zanimal londonski Arsenal, ki pa je v zadnjem času pozornost preusmeril k švedskemu napadalcu Sportinga iz Lizbone Viktorju Gyökeresu. Severnolondonski klub se je po pisanju BBC-ja s Sportingom dogovoril glede odškodnine v višini 73,5 milijona evrov, a morata kluba urediti še manjše podrobnosti. RB Leipzig, s katerim ima Šeško pogodbo do leta 2029, je zanj zahteval med 80 in 100 milijonov evrov, toda takšne odškodnine naj topničarji ne bi bili pripravljeni plačati.

Kot morebitna destinacija za Šeška se je omenjal tudi Liverpool, potem ko je slovenski reprezentant na družbenih omrežjih začel slediti angleškim prvakom in so po poročanju TBR Football Šeškovi posredniki stopili v stik z Liverpoolom. Sedaj naj bi si ga želeli rdeči vragi.

GiveMeSport piše, da so pri klubu več kot tri leta sledili Šeškovemu napredku in so bili letos v stiku z njim. Zaradi zahtevnega finančnega položaja pa morajo pri klubu pred novimi nakupi igralce prodati, o čemer so, kot piše portal, obvestili tudi vse morebitne okrepitve. Slovenec tudi ni edini napadalec, za katerega se United zanima. Na ta seznam se uvrščata tudi napadalca Ollie Watkins (Aston Villa) in Nicolas Jackson (Chelsea).

Uradne ponudbe 20-kratni angleški prvaki še niso oddali, a GiveMeSport dodaja, da se zanj resno zanimajo, Šeško pa naj bi bi bil pripravljen prestopiti na Old Trafford. Kljub vsem ugibanjem o nadaljevanju njegove nogometne poti je napadalec v soboto začel priprave z Leipzigom, prejšnji petek pa je bil prisoten na klubskih kondicijskih testiranjih.