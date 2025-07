Šeško namignil, kam ga najbolj mika; zdi se logično, se obeta sanjski prestop?

Je Benjamin Šeško namignil, kam ga pelje kariera ali vsaj vleče srce, potem ko je Arsenal opustil načrte za nakup napadalca Leipziga? Slovenskega bisera so dolgo povezovali s prestopom na štadion Emirates, a so pogajanja v zadnjih dneh zastala. Londončani so se že dogovorili o prihodu švedskega zvezdnika Sportinga Viktorja Gyökeresa za 63 milijonov evrov. Za Šeška so Nemci zahtevali med 80 in 100 milijonov evrov, kar naj bi bilo preveč za topničarje.

Glede na to, da več največjih nogometnih klubov to poletje išče novega napadalca, bi se zdelo, da bi imel Šeško na voljo nekaj velikih priložnosti, če bi se odločil zapustiti Leipzig, s katerim je sicer pogodbeno vezan do leta 2029 in ima dobro plačo. Tudi Manchester United, Liverpool in Newcastle United si želijo okrepiti napad.

No, 22-letni Radečan je namignil na svojo idealno destinacijo, potem ko so opazili njegovo nedavno dejavnost na družbenih omrežjih. Navijači menijo, da se je Šeško že odločil, kateremu angleškemu klubu se želi pridružiti pred začetkom naslednje sezone – angleškemu prvaku Liverpoolu.

V objavi na platformi X je eden navijač opozoril, da je Šeško začel slediti Liverpoolu na instagramu, hkrati pa je pripel svojo fotografijo s tekme Leipziga proti zasedbi Arneja Slota, ki ni najbolj zadovoljen z Darwinom Nuñezom in je po tragični nesreči izgubil Dioga Joto. Liverpool je v zadnji sezoni lige prvakov z 1:0 zmagal v Nemčiji. Sicer se rdeči zanimajo tudi za Newcastlovega napadalca Alexandra Isaka, kar bi lahko povzročilo, da bi Šveda pri srakah zamenjal Šeško. Vse je odprto ...

Ob odzivu na novico je navijač po pisanju spletne strani Sportbible zapisal: »Mislim, da je Šeško resnična možnost za Liverpool. Osebno ne bi imel nič proti. Zelo zanimiv profil.« Drugi je dodal: »Šeško v Liverpool, kdo je proti?« Drugi pa so izrazili zaskrbljenost glede njegovega števila zadetkov v prejšnji sezoni, saj je Šeško v 33 nastopih v bundesligi dosegel le 13 golov. Še vedno je bil sicer prvi strelec rdečih bikov, pri katerih je generalni šef stroke bivši Liverpoolov trener Jürgen Klopp.

Šeškove aktivnosti na družbenih omrežjih prihajajo le dan po poročilu TBR Football, ki je razkril, da so Šeškovi posredniki nedavno stopili v stik z Liverpoolom in drugimi morebitnimi snubci iz premier lige, da bi preverili zanimanje za prestop. Če odhod v Anglijo ne bi bil mogoč, pa naj bi Šeško raje ostal v Leipzigu, kjer je že začel priprave, in ponovno ocenil svoje možnosti januarja ali celo naslednje poletje.

Leipzig je zasedel šele sedmo mesto v Nemčiji in ne bo tekmoval v evropskih pokalih, kar bi bil precejšen korak nazaj za enega najbolj nadarjenih napadalcev svoje generacije.