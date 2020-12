Atalanta za trdo delo znova nagrajena z izločilnimi boji

Edini gol v Amsterdamu je dosegel Luis Muriel. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Nogometaši Atalante so sinoči v Amsterdamu premagali Ajax in se še drugo sezono zapored uvrstili v osmino finala lige prvakov.Moštvo iz Bergama je bilo v skupinskem delu zelo prepričljivo na gostovanjih, saj je zmagalo na vseh treh tekmah s skupno razliko v zadetkih 7:0, edini poraz pa jim je novembra prizadejal Liverpool.Glavni trener italijanske zasedbeje zato dosežek iz te sezone postavil nad tistega iz pretekle, ko je Atalanta v konkurenci Mancester Cityja, Šahtarja in zagrebškega Dinama prav tako osvojila drugo mesto.»Nocoj smo se zelo dobro odrezali. V obrambi smo dobro igrali in omejili Ajaxovo igro, čeprav gre za zelo napadalno ekipo, v napadu pa poskušali zapretiti iz protinapadov in v zadnjih minutah tudi zadeli, po mojem mnenju zasluženo. Uvrstitev v osmino finala je izjemen dosežek, v tej sezoni še bolj kot v pretekli, saj sta Liverpool in Ajax tradicionalno močni ekipi,« je ocenil Gasperini, ki je sinoči slovenskega reprezentantapustil na klopi za rezerviste.Napredovanja in svoje prve zmage v Amsterdamu se je zelo razveselil: »Drugo sezono zapored smo napredovali v osmino finala, kar je velik dosežek za ta klub, igralce in vse v Bergamu. Še posebej zato, ker smo bili v zahtevni skupini, Liverpool je odlično moštvo, Ajax pa je vedno zelo dober. Naša ekipa je vedno deležna kritik zaradi velikega števila prejetih golov, zato je bilo lepo videti, da smo bili dobri v obrambi. Včasih moraš napadati, včasih pa se braniti. Zelo dobro je, da lahko igramo v različnih sistemih. Prvič sem zmagal v Amsterdamu, in to na kakšen način! Zelo smo zadovoljni z napredovanjem.«Po koncu tekme je spregovoril tudi izvršni direktor Atalante»Neizmerno sem vesel za vse in za ves svet Atalante. To je še en dokaz, kako nas je trdo delo nagradilo v zadnjih letih. To je zelo poseben večer. Obžalujemo, da te izkušnje nismo mogli deliti s svojimi navijači, a vemo, koliko veselja je Atalanta dala celotnemu mestu v tem čudnem letu,« je bil vesel Percassi, ki je nato odgovoril tudi na vprašanje o domnevnem sporu med Gasperinijem in Gomezom: »Današnja predstava je pokazala, da je igrišče vredno več kot tisoč besed, ki so bile zapisane in izgovorjene,« je dejal.Nizozemci so na domačem dvoboju ostali brez želene zmage, kar pomeni tretje mesto v skupini in nadaljevanje sezone v evropski ligi.Trener Ajaxaje ob tem dejal: »Celotno gledano smo dobro igrali v obrambi,insta bila izjemna. Ob polčasu smo se odločili za spremembe, v igro sem poslal, ker sem želel imeti več globine, Davy Klaassen pa se je pomaknil bolj naprej, tako da je bila boljša povezava med napadalci. Sezono bomo nadaljevali v evropski ligi. Vemo, kam nas lahko to vodi, saj smo pred leti igrali v finalu, obenem pa tudi vemo, kaj se je zgodilo v pretekli sezoni proti Getafeju,« je razmišljal Ten Hag.je pohvalil igro Atalante: »Naš načrt je bil, da smo potrpežljivi. A Atalanta je dobro organizirana ekipa, proti kateri si je težko ustvariti priložnosti. Ponavadi je ekipa, ki te visoko pritiska, tokrat pa smo lahko videli, da so bili organizirani in so čakali na protinapade. Nato smo ostali z deseterico in smo morali napasti, oni pa so imeli priložnosti. Tudi mi smo si jih pripravili nekaj, eno veliko sem imel jaz. Če bi takrat zadel, bi napredovali,« je obžaloval Klaassen.