Avstrijci v zgodovinskem večeru po nokavt prvakov

Sinoči se je s preloženo tekmo med Škotsko in Ukrajino v Glasgowu začelo sklepno dejanje letošnje nogometne lige narodov. Branilci naslova Francozi so se že poslovili od pokala, ki so ga prvič v zgodovini osvojili lani, prvi prvaki lige narodov, Portugalci, še imajo možnosti v boju za prvo mesto v svoji skupini, a so v boljšem položaju njihovi najhujši rivali Španci. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi o končnem prvem mestu odločala spektakla v Bragi (Portugalska – Španija) in Amsterdamu, kjer se bosta v zadnjem kolu v še enem sosedskem dvoboju spopadli Nizozemska in Belgija. Madžari bi z zmago nad Nemčijo v Leipzigu že osvojili prvo mesto brez dvoma poskrbeli za eno največjih senzacij tega tisočletja.