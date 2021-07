Avstrijec bo v Realu zaslužil 144 milijonov evrov

Avstrijski nogometaš David Alaba je povlekel pravo poslovno potezo s selitvijo iz Münchna v Madrid. Odličnemu nogometašu, ki se sijajno znajde tako v obrambi kot v zvezni vrsti, je v majici Bayerna uspelo osvojiti vse, kar se je osvojiti dalo, podobno želi ponoviti tudi z madridskim Realom.



Pri tem je dobil imenitno spodbudo. Dunajčan, ki je junija dopolnil 29 let, je namreč s kraljevskim klubom podpisal donosno pogodbo, ki mu bo v naslednjih petih letih navrgla 144 milijonov evrov. Nemški tednik Spiegel je razkril posamezne postavke v dogovoru med Alabo in Realom, ki potrjujejo, kako močno Real računa na Avstrijca.

Zaslužila tudi Avstrijčeva družina

Alaba je dobil majico s številko 4, ki jo je prej nosil vplivni kapetan Sergio Ramos. Že to je bila močno sporočilna poteza predsednika Florentina Pereza. Še bolj zgovorne so številke. Alaba je za podpis pogodbe prejel 17,7 milijona evrov – njegov agent Pini Zahavi 5,2 milijona –, Avstrijčeva družina pa 6,3 milijona. Skupaj z mesečnimi plačami bo Alaba do predvidenega izteka pogodbe v juniju 2026 prejel 144 milijonov evrov.

