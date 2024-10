Avstrijke v Kopru za razred boljše

Nogometašice slovenske izbrane vrste so v Kopru izgubile prvo tekmo polfinala dodatnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025 proti Avstriji z 0:3 (0:0).

Igralke selektorja Saše Kolmana so morale prvo tekmo proti tretjeuvrščeni zasedbi skupine A4 lige narodov odigrati brez poškodovane Sare Agrež, se je pa v kader vrnil najboljša strelka slovenskega državnega prvenstva Ana Milović, a začela na klopi.

Slovenke (40.), sicer zmagovalke skupine C2 v ligi narodov, so se v 1. polčasu dobro zoperstavile na lestvici Fife precej višje uvrščeni zasedbi Avstrije (17.).

V drugem delu pa so tekmice kronale bolj konkretno igro s tremi goli in se zasluženo veselile zmage. Tako je v 69. minuti na robu kazenskega prostora do žoge prišla Barbara Dunst in z natančnim strelom ugnala Zalo Meršnik. Štiri minute pozneje so gostje po prekršku Kaje Eržen prišle še do enajstmetrovke, zanesljiva strelka je bila Sarah Puntigam. Tretji zadetek Avstrijk pa je bil vsega dve minuti kasneje sad hitrega protinapada in gola Lilli Purtscheller.

Do konca se izid ni več spremenil, Slovenke pa imajo posledično pred torkovo povratno tekmo v Riedu zelo zahtevno nalogo v lovu na prvo evropsko prvenstvo. Ekipa, ki bo boljša iz tega para, se bo konec novembra v finalu dodatnih kvalifikacij za nastop na EP 2025 pomerila proti zmagovalki obračuna med Poljsko in Romunijo.