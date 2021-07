Barcelona lajša pritisk na blagajno: Firpo odšel kot četrti

Pique že pristal na nižjo plačo

Obubožana blagajna Barcelone je od torka bogatejša za nekaj manj kot 13 milijonov evrov, potem ko so Katalonci skupaj z angleškim prvoligašem Leeds Unitedom potrdili prestop bočnega branilca. Ta v moštvo legendarnega argentinskega trenerjaodhaja ob plačilu 15 milijonov evrov odškodnine, 15 odstotkov omenjenega zneska pa bo prejel njegov bivši klub Real Betis. Podpisal je štiriletno pogodbo.24-letni španski nogometaš, ki ima dominikanske korenine, se je v Kataloniji zadržal vsega dve sezoni in zbral 41 tekem, večinoma kot rezervist, dosegel pa je dva zadetka in jima dodal še tri podaje. Barcelona bo v primeru njegovega naslednjega prestopa prejela 20 odstotkov kupnine, je poročal madridski športni dnevnik AS. Firpo je iz Seville v Barcelono prestopil za 18 milijonov evrov, 12 bi jih morala Barca na račun Betisu izplačati v bonusih glede na njegove predstave.To je že četrto slovo, ki ga je v zadnjih nekaj dneh zabeležilo člansko moštvo, ki je že izgubilo branilca(Nice/8,5 milijona evrov), vezista(enostranska prekinitev pogodbe) in krilnega napadalca, ki bo kot posojen nogometaš igral za Wolverhampton. Levi bočni branilecje B-ekipo zapustil brez odškodnine in odšel k Betisu, Marseille pa je za njegovega donedavnega soigralca, ameriškega krilnega napadalca, plačal tri milijone evrov. V primeru naslednjega prestopa Kataloncem pripada kar 50 odstotkov odškodnine.Predsednik Barceloneje ob čakanju na podpis nove pogodbe s kapetanom, ki je že slab teden prost igralec, že dejal, da končni dogovor otežujejo tudi vprašanja finančnega fair playa. Vodstvo španskega ligaškega tekmovanja (LaLiga) naj bi po zadnjih informacijah v medijih Kataloncem zaradi slabih finančnih rezultatov še dodatno omejilo skupni znesek, ki ga lahko v prihodnji sezoni namenijo za plače igralcev članskega moštva.Do nedavnega je to onemogočalo tudi registracijo novih članov, napadalcevinter branilcevin, medtem ko mora Laporta s sodelavci rešiti tudi največjo zagato – gromozansko plačo kapetana Messija, ki si je Barca brez določenih korekcij ne more več privoščiti. Na znižanje plač oziroma drugačen način izplačila morajo pristati še nekateri vidni člani moštva, med tistimi, ki so to že storili, je branilec