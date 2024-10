Barcelona melje, a prava izziva sta pred vrati, najprej Bayern, nato še Real

Na Realovo uspešno generalko za sobotni clasico v Vigu (2:1) je Barcelona v 10. kolu španskega prvenstva odgovorila z novo spektakularno tekmo in zmago s 5:1. Na olimpijskem stadionu v Barceloni je padla Sevilla, potem ko so bili ob razigranem Laminu Yamalu strelci Robert Lewandowski (2) Pablo Torre (2) in Pedri. Barcelona je pod taktirko Nemca Hansija Flicka izjemno učinkovita, saj je zabila kar 33 golov v desetih tekmah. Tekmo je zaznamovala tudi vrnitev velikega talenta Gavija po 348 dnevih, zaradi česar si je 20-letni zvezni igralec prislužil stoječe ovacije. Zimzeleni 36-letni Poljak Lewandowski je že pri ducatu golov v tej sezoni La Lige in je z naskokom najboljši strelec. Drugi Kylian Mbappe jih je zabil pol manj golov. Pred gostovanjem v Madridu Barcelono, Lewandowskega in Flicka čaka še zahteven in največji izziv v ligi prvakov, v sredo bodo gostili Bayern, ki jim je v preteklosti zadal veliko bolečih udarcev. Prav pri Bavarcih je Flick tudi izbrusil svoj trenerski poklic, Lewandowski pa se je spremenil v stroj za gole.

Pablo Gavi se je po poškodbi in 348 dnevih odsotnosti vrnil na igrišče. FOTO: Josep Lago/AFP

Razburljivo je bilo tudi v Madridu, kjer je Atletico po hudih mukah in zaostanku z 0:1 šele v zadnjih dvajsetih minutah zlomil odpor Leganesa (3:1). V moštvu Jana Oblaka je bil osrednji mož stari slovenski znanec in tekmec v ligi narodov Norvežan Alexander Sørloth, ki je dosegel dva gola.