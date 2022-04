Barcelona po novi čarovniji Pedrija zdaj zaostaja le še za Realom

Potem ko se je še nekaj časa zdelo, da jo čaka hud boj za uvrstitev že na četrto mesto, ki v španskem prvenstvu ob koncu sezone prinaša vozovnico za skupinski del lige prvakov v sezoni 2022/23, je Barcelona pod taktirko trenerja Xavija Hernandeza napredovala iz kola v kolo in je po nedeljski zmagi nad Sevillo na Camp Nouu prevzela že drugo mesto.

V tesnem obračunu so imeli Katalonci več od igre, a pravih priložnosti za zadetek je bilo malo. Dvoboj je odločila nova genialna poteza vezista Pedrija, ki je po samostojni akciji v 72. minuti s strelom z roba kazenskega prostora kot edini uspel matirati gostujočega vratarja Yassina Bonouja in tako zagotovil vse tri točke domačinom.

V zaključku dvoboja se je moral izkazati tudi Marc-Andre ter Stegen, ki je poskrbel, da je Barcelona skupaj z Atleticom na lestvici ujela in prehitela Andaluzijce, Xavijeva četa ima sicer v dobrem še preloženi dvoboj z Rayem Vallecanom in trenutno za 12 točk zaostaja za vodilnim Realom. Betis na petem mestu zaostaja še za štiri točke več. Bareclona v prvenstvu ni izgubila že 14 tekem, obenem pa je končala serijo Seville, ki 15 tekem ni doživela poraza. Na reprezentančni premor so se Katalonci seveda podali z visoko zmago nad Realom na clasicu v Madridu (0:4).

Zmaga Reala dvignila veliko prahu

V preostalih nedeljskih tekmah je Athletic Bilbao z 2:1 premagal Elche, Betis je bil zanesljiv (4:1) v obračunu z Osasuno, Granada in Rayo Vallecano (2:2) ter Valencia in Cadiz (0:0) pa so se razšli brez zmagovalca. V osrednji sobotni tekmi je Real Madrid zabeležil 21. zmago, na gostovanju v Vigu so Madridčani do zmage z 2:1 prišli tudi ob zajetni pomoči sodnika oziroma videotehnologije. Real je imel tri najstrožje kazni, od katerih sta bili prvi dve upravičeni, tretja pa je močno razburila domače navijače Celte in športno javnost v Španiji. Pod oba zadetka Madridčanov se je sicer podpisal Karim Benzema (18., 69.).

Atletico Madrid je prav tako že v soboto Alaves zanesljivo ugnal s 4:1, slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so se tako utrdili na mestih pod vrhom. Po dva zadetka za rdeče-bele sta dosegla Joao Felix in Luis Suarez. V ponedeljek bo še tekma Real Sociedad – Espanyol.