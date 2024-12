Bavarci prvič klonili v domači ligi

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 14. kolu nemškega državnega prvenstva prvič izgubili. V gosteh so morali priznati premoč Mainzu z 1:2. To je izrabil prvak Bayer in se po zmagi proti Augsburgu Bavarcem približal na vsega štiri točke.

Junak tekme v Mainzu je bil Lee Jae-sung, ki je zadel dvakrat, prvič v 41., drugič pa v 60. minuti. Bayern je imel precej več od igre in si pripravil lepše priložnosti, a je bil ob odsotnosti Harryja Kana in nekaterih drugih nogometašev neučinkovit pred vrati tekmecev. Edini zadetek za precej oslabljene Bavarce je po srečnem odboju dosegel Leroy Sane v 87. minuti.

Varovanci Xabija Alonsa iz Bayer Leverkusna so temelje za nove tri točke postavili v prvem polčasu, ko sta zadela Martin Terrier (14. minute) in Florian Wirtz (40.).

Tekmo med Union Berlinom in Bochumom so zaradi predmeta, ki je zadel gostujočega vratarja, tik pred koncem prekinili pri izidu 1:1.

Benjamin Šeško se bo v nedeljo s svojim Leipzigom soočil z Eintracht Frankfurtom.