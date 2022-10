Bayern se vrača, ni pa se še dokončno vrnil, pravi Musiala

S to zmago je Bayern prekinil niz štirih tekem brez ligaške zmage, visoka zmaga nad močnim farmacevtskim moštvom pa je v Münchnu po neprepričljivem uvodu v sezono 2022/23 precej popravila razpoloženje pred novim pomembnim tednom, v katerem bodo rdeči najprej doma odigrali tekmo lige prvakov z Viktorio iz Plzna, nato pa se v največjem derbiju nemškega prvenstva pomerili z dortmundsko Borussio v gosteh.

»Mislim, da je še prezgodaj. Moramo odigrati še več takšnih tekem, zdaj še ne moremo reči, da smo se vrnili,« ostaja previden Jamal Musiala, ki je poleg zadetka prispeval še dve asistenci. »Celotno moštvo si je danes želelo zmage. Pritisk je bil na vseh nas. Vsi si želimo biti na prvem mestu in to smo danes pokazali. Pri Bayernu pa je vedno prisoten pritisk.«

Dvoboj je bil razburljiv od samega začetka, spet pa je naveza Musiala-Leroy Sane zrežirala zadetek Bayerna, tokrat že po vsega treh minutah. Bavarci, ki so sicer stoodstotni v ligi prvakov, so se znašli sredi najbolj črnega niza ligaških rezultatov v zadnjih 20 letih, a tokrat vprašanj o končnem zmagovalcu ni bilo. Musiala, 19-letni biser nemškega in svetovnega nogometa, je v 17. minuti po dvojni podaji s Thomasom Müllerjem in rahli pomoči tekmečeve preusmeritve zadel tudi sam.

Bayer še kar tone

Nato je našel novinca Sadia Maneja in mu pomagal utišati kritike z zadetkom po kar petih tekmah suše, prvim pred domačimi navijači, potem ko je žoga spet spremenila smer in ukanila nesrečnega Lukasa Hradeckega v vratih Leverkusna. Hradecky je nato v 84. minuti z napako poklonil četrti gol Müllerju, Musiala pa je zdaj v bundesligi že pri petih golih in treh asistencah, medtem ko je Bayern s 15 točkami zasedel drugo mesto in se na dve točki približal vodilnemu Unionu iz Berlina, ki ga v soboto čaka gostovanje v Frankfurtu pri zmagovalcu evropske lige, Eintrachtu.

Bayer Leverkusen, ki je nedavno v ligi prvakov senzacionalno ugnal madridski Atletico slovenskega reprezentančnega kapetana Jana Oblaka, bo v torek gostoval v Portu in ostaja v hudih škripcih v domačem prvenstvu, kjer je nekdanji klub Kevina Kampla zbral dovolj točk za skromno 16. mesto. Moštvo trenerja Gerarda Seoaneja je zmagalo le enkrat na osmih tekmah bundeslige v tej sezoni, v kateri sicer brani odlično tretje mesto.